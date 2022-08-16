12秒變天坑畫面曝！前4台輾過閃過沒事　第5台紅色名車慘卡洞

記者林悅、黃資真／台南報導

南區氣象中心15日下午發布台南市豪大雨即時訊息，24小時累積雨量可能達80毫米以上，1輛紅色名車於下午4時30分許，行經台南市南區健康路二段、金華路二段路口時，路面突出現一個大洞，車子右前輪整個陷入洞中動彈不得，車主只能傻眼看著自己的百萬愛車尷尬卡在路中，而市警六分局警方據報派員在場管制交通，並通報市府工務局派員查處中。

▲台南市區一輛紅色轎車右前輪卡進「天坑」動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，15日下午台南市區下起豪雨，在下午4時30分許，有1輛紅色自小客車沿健康路二段行駛到金華路二段路口的內線道轉備左轉時，其右前輪路面突然下陷，車輪整個陷入洞內動彈不得，所幸當時車速緩慢未造成重大事故，車主嚇一跳馬上報案。

▲初步研判，地面塌陷可能是路基流失所致。

台南市警六分局金華所據報，派員到場管制交通，並通報市府工務局等相關單位派員查處，隨後也派出堆高機協助鏟起車子移置路邊安全處所。

根據路口監視器畫面發現，紅車行經前，地上就有個小洞，前面3輛車經過時把洞壓得越來越大，第4台銀色車正好閃過，第5輛紅車才在緩慢前行時，碰一聲卡在洞中動彈不得，而小洞變天坑的時間也大約只有12秒而已。

▲根據監視器畫面，前面的車輛行經時將洞壓的越來越大，第5輛行經破洞的紅車卻卡住。

車主傻眼看著卡在路中的愛車，表示當時他開車載著老婆前往西藥房買藥，等紅燈準備左轉時車子卻突然聽到碰一聲，下車查看才發現是卡住了，如果是在行進時發生，後果真的會不堪設想；坐在在副駕駛座的妻子心有餘悸說，當時以為是爆胎，不過聽到巨大聲響真的讓她嚇了一大跳，無奈笑說「要精神賠償費了」。

此外，由於地面塌陷可能是路基流失所致，路面下有管線與涵箱，分屬工務局及水利局的權責，因道路是工務局所轄業務，目前先由工務局查處，工務局表示將請吊車先將陷困的車輛吊離，而後再進行開挖，以釐清路面塌陷的原因及相關責任，已於15日晚間10時35分許完成路面鋪設，並在12時順利通車。