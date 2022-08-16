限時10分鐘！高雄危樓受災戶回家拿貴重物品　老住戶心痛嘆難入眠

記者賴文萱、許展溢、郭玗潔／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，緊急先用怪手支撐一夜後，15日下午建商緊急找來吊車施工，用3根鋼樑支撐傾斜房屋。16日上午開放受災戶戴安全帽進屋拿重要物品，不過為了安全起見，每人只有10分鐘的時間，不能逗留太久，受災居民陳先生表示，他昨日痛苦到失眠，半年來這已是道路第2次塌陷，覺得工務局沒有做好監督責任。

▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，今早讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱、許展溢攝，下同）

這處新建工地14日因道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，住戶飽受驚嚇逃離，晚間先由市府安置在附近飯店休息，16日一早開放讓將近20名透天厝受災戶進屋拿重要物品，早上9點請受災戶先報到，由工務局協助確認身分，再統一由工務局人員引導進去，因為怕危險，受災戶只能進去10分鐘，不能在現場逗留太久。

受災居民陳先生說，他在這邊已經住了4、50年，發生這種事心裡很痛苦，裡面的重要東西都還來不及拿出來，他昨晚失眠只睡4個小時。

建商負責人雖然曾到場致歉，並表示這次工程是他們建設公司第一次蓋大樓，沒想到竟會釀災，但就算破產，去借錢也一定會賠償所有受損的住戶到底。但據了解，該公司資產僅有3千萬，問陳先生會不會擔心賠不出來？他表示不知道，覺得工務局沒有完全負責任。

陳先生認為，半年來讓道路塌2次，他懷疑工務局監督有問題；而且7月29日晚上7點多，他突然看到工人來施工到深夜12點半，讓他覺得很奇怪，因為工人大部分都是5點多就會下班，於是他探頭看並拍照，裡面的人還罵他沒有禮貌，當時他就懷疑有問題。

據了解，這處工地在今年3月22日進行地下室開挖作業時，就曾造成馬路塌陷，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處協同高雄市土木技師公會技師至現場勘查，研判附近建案工地鋼板樁密合不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，沒想到8月14日下午又發生第二次道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓。

▲昔日家園慘成斷垣殘壁。（圖／記者賴文萱攝）