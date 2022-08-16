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社會 社會焦點 保障人權

資本額僅3千萬怎賠？高雄建商回應了…喊「無人員疏忽」：完全負責

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

高雄市前金區自強一路83巷一處新建工地周邊路面，14日下午發生塌陷事件。這是該路段5個月內發生的第2起坍塌事故，7戶民宅因此成為危樓，需出動怪手支撐傾斜的房屋。對此，育瑪建設負責人董事長郭炳峰針對如何賠償住戶說明，他強調沒有人員疏忽，「有些事情都是會有意外」，自己會完全負責。

▲育瑪建設負責人董事長郭炳峰針對如何賠償住戶說明。（圖／記者賴文萱攝）

▲育瑪建設負責人董事長郭炳峰針對如何賠償住戶說明。（圖／記者賴文萱攝）

面對媒體詢問，公司資本額只有3千萬要如何賠償這些受災戶，郭炳峰16日上午回應，「資本額跟要賠償是不一樣的，資本額是一個公司登記，跟整個建案是沒有關係的，是一個記錄，我們的資產有，這邊很多」，要受災戶不用擔心。

另外，針對該如何賠償受災戶，郭炳峰指出，詳細賠償辦法將於第二次協調會時說明，今天先讓住戶將細軟、貴重物品先帶走，等到住宅狀況更穩定之後，會安排搬家公司來將民眾的其他家當載走，至於帶不走的東西，會照價賠償。

▲▼高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市前金區自強一路83號巷口因建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝，下同）

郭炳峰認為，目前最重要的是就地重建，不能讓別人的家庭、生命再有危險，希望受災戶能先安身立命，先穩定下來，「任何問題全部都是在我身上」，他將會承擔，同時郭炳峰也鞠躬道歉。

郭炳峰表示，至於建案技術上的問題要由專業人員判斷，技術方面的問題之後再做檢討，一時之間說不完，「我們沒有人員疏忽，有些事情都是有意外，我就完全來負責處理，這是我們現在要做的事情」。他提到，要先讓受災戶心情穩定下來，再看怎麼跟他要求需要的東西，「我一定全權、粉身碎骨，去做最好的處理」。

▲▼高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

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