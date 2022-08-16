小孩失聯10多年　高雄家長報警追查...3個月前去柬埔寨了

記者陳宏瑞／高雄報導

近來柬埔寨海外打工詐騙事件頻傳，高雄市楠梓警分局近來也接獲5名家長報案，孩子前往柬埔寨工作失聯，警方已協助其中2人安全回國，是否遭受詐騙仍待進一步釐清，警方表示，將協助家長針對其餘3人展開調查和協尋；此外，楠梓警方也組成反詐宣導團於楠梓車站舉牌宣導，提醒民眾海外求職要謹慎小心，避免誤入陷阱受困海外。

▲楠梓警方在楠梓火車站宣導防詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楠梓警方在楠梓火車站宣導防詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局表示，近來陸續接獲5名家長報案，大多是孩子因旅遊、工作至柬埔寨，迄今聯絡不上，擔心遭受危害，向警方求助，警方後來透過外交部和駐外單位的協助，已順利找到2人。

警方調查，這5人都是20至30歲年輕人，受到臉書高薪、免經驗求職廣告吸引，告知家長到柬埔寨工作後隨即失聯，其中1人與家長失聯10多年，警方近來清查出境資料，才發現其3個月前已出境到柬埔寨，迄今仍未回國。

▲楠梓警方在楠梓火車站宣導防詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局表示，受害者多受網路上誇大不實之徵才廣告吸引，如「免經驗」、「輕鬆」、「高薪」及「包吃包住包機票」等，抵達當地後始知是一場騙局，但因護照及手機遭扣押、人身自由遭拘束，只能聽從指示淪為詐騙集團的幫兇，不從者會遭受毆打、凌辱等各種不法侵害，甚至可能危及人身安全，不可不慎。

為免有更多民眾遭受海外求職詐騙，楠梓分局反詐宣導團15前往楠梓火車站等人流往來頻繁處所進行宣導，提醒往來旅客，至海外打工求職務必要謹慎小心，以免誤入陷阱而受困海外。