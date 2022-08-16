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社會 社會焦點 保障人權

原民青年被騙擴4縣市！屏東情侶赴柬遭囚　靠族語發出求救訊息

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

柬埔寨打工詐騙頻傳，我國外交部駐泰代表處14日才收到泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，政府單位幾經輾轉終於將人成功帶回台。而成功脫困的人中就有一對來自屏東原鄉的情侶檔，立委伍麗華也透露救援細節，因2人被控制人身自由，最後還是靠族語和家人對話求援，才成功脫困。

▲▼屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚，立委伍麗華名救援細節。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚，立委伍麗華曝救援細節，表示脫困的情侶檔中2人機警用族語和家人聯絡才得救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

近日台人赴柬埔寨打工卻慘遭詐騙囚禁，淪為「豬仔」事件頻傳，引起政府和輿論高度關注。其中屏東縣政府警局截至15日就已受理42件赴柬埔寨打工遭詐案件，其中原鄉就佔了17件（6男11女），被騙人數中又以三地門鄉為最多。

為避免部落年輕人受騙上當，原鄉部落也積極向族人宣導，希望族人受邀前往東南亞地區「打工旅遊」時務必三思。而立委伍麗華也透露救援細節表示，救回來的孩子因在當地被控制住人身自由，最後機警使用族語和家人對話求救，才讓家人察覺有異，緊急向警政單位求助，讓他們能掌握相關資訊，最終成功在泰國攔阻將人營救回來。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。9名經查證是台警列管遭人蛇集團販至柬埔寨民眾14日遭救出，今晚將搭乘華航班機返台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名國人被順利救回台灣，其中一對就是來自屏東原鄉部落的情侶檔。（圖／ETtoday攝影中心攝）

她指出，因應6到7月原鄉部落畢業季影響，人口販運組織有計畫地利用這點，誘騙原鄉青年到東南亞打工賺取高薪，但這樣的行為根本防不勝防。

她透露，儘管東南亞地區對原鄉青年來說人生地不熟，但人口販運組織會利用朋友、家人等一個拉一個，讓青年們覺得有熟人陪伴就可以有恃無恐。她解釋，他們也發現目前受騙的原鄉部落20幾例受害者中，多來自宜蘭、新竹、花蓮和屏東，受害者家屬們也有成立群組進行比對分析，發現詐騙集團將人騙往柬埔寨後都有一定的節奏腳本。

▲▼屏東三地門原鄉部落傳出有不少青年赴柬埔寨打工遭囚，立委伍麗華名救援細節。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲立委伍麗華說明救援細節。（圖／記者吳奕靖翻攝）

她指出，首先受騙的孩子起先和家屬連絡時，甚至還會視訊，但講得話卻是大同小異，「我吃過午餐了」、「在這邊過得很好」、「不用擔心」，而等到家屬們希望孩子回台時，孩子就會向家屬表示，「過年才會回去，在這裡賺錢有什麼不好？」，然而緊接著就是直接和家屬失聯。

她說，就算有的孩子尚未和家屬完全失聯，但對話內容中也讓家屬察覺到，自己孩子的行動遭人監控，回覆對話讓他們直覺「這不是我的小孩」，更遑論向小孩問出工作的公司、人在哪裡等相關資訊。

伍麗華進一步透露，受騙上當赴柬埔寨的原鄉青年，家屬們得知後幾乎以淚洗面，也陸陸續續接獲歹徒通知，要他們交付60萬至80萬元不等的贖金，先不論訊息是否正確，光交付贖金後孩子能不能平安歸來這點就根本不得而知，何況大部分的家屬們根本沒有這樣的財力。

不過從這次成功營救回來的例子中，家屬得知孩子平安歸來後，心中的大石頭終於放下，狠狠哭了3到5分鐘之久，讓伍麗華也相當心疼。她也說，從幾例成功營救的案子中可以發現，大部分的成功案例是透過民間組織從中進行斡旋營救，希望政府能和民間組織一同合作，警政系統和外交體系也一起努力，「一個孩子都不能少，希望能把孩子都帶回來」。

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