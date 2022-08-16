城管當街踹翻小販攤位！　19秒「土匪暴力畫面」惹眾怒

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸仍堅守嚴格的清零政策，湖北一處城管竟然仗著驅散人群的命令，當場踢翻小販攤位，所有東西散落一地，全程19秒的影片引起微博網友憤怒，「每年都有類似的事情爆料出來，但是依舊沒有改觀」、「簡直連土匪都不如」！

▲黑衣人直接踹翻小販攤位。（圖／翻攝微博）

由於清零政策，中國大陸許多地方仍禁止人群聚集，就連街邊也禁止設立臨時攤販，避免COVID-19擴散，結果湖北潛江穿著黑衣黑褲的城管，竟然在大街上當著所有人的面，連話都沒說，直接一腳踹翻女販的攤位。

一旁正在準備收拾的女販看到後傻眼，正要護住面前的桌子時，又被城管踢翻，所有的生財工具和食物全部飛噴一地。她氣得嗆城管，但一群黑衣人轉頭就走。

▲穿著黑衣的城管不顧已在收拾東西的小販，執意踹翻桌子。（圖／翻攝微博）

微博網友氣炸留言，「這跟土匪有什麼區別，簡直連土匪都不如」、「這城管不是爹娘生的」、「人民公僕，笑死」、「這不是社會人，這是黑社會人」、「老百姓養的逆子」、「不用懷疑，又是臨時工幹的」、「也許是境外勢力」。

對此官方發出通報，指出相關執法人員在進行流動攤販整治時處置不當，「工作方法簡單粗暴，存在不文明執法行為」，已經著手調查並將相關人員停職處理，責成向當事人登門道歉，賠償經濟損失，「現已取得當事群眾諒解」。

網友對此回覆，「又是已取得群眾諒解」、「每次官方發出的通報都是『取得當事人諒解』」、「這次確定不是臨時工了，是正式工，所以沒開除，給了個停職處分，沒有任何影響。」