古今第一凶墓！80名盜墓賊死狀極慘　驚人「絕命機關」曝

▲「第一凶墓」千年來逾80名盜墓賊慘死其中。（圖／達志／示意圖）

實習記者廖翊慈／綜合報導

時值農曆7月，總有一些詭譎的靈異事件傳出。大陸湖北就有一座號稱古今「第一凶墓」的古墓，曾讓80名盜墓者慘死其中，當地「古墓吃人」的靈異傳聞因此不脛而走，直到專家介入調查後發現，古墓暗藏一項驚人構造，只要誤觸機關就會讓進入陵墓裡的人缺氧而死，這也是為何所有盜墓者都死狀極慘。

根據陸媒《網易》指出，湖北省襄陽有一座被眾人稱之為「第一凶墓」的古墓，民間也流傳不少相關的靈異故事，而當時發現該墓的是一名在附近施工的工人，他發現一塊刻了許多古字的青石板，隨即通報當地的文物保護部門。經過考古學家探勘後，判定這是一座源自於五代十國的貴族古墓，年代距今十分久遠，確切年份仍有待考察。

▲古墓曾遭到120多次盜挖，墓中珍寶卻不曾丟失，反而有80多具盜墓賊的遺體變成了陪葬品。（圖／翻攝自微博／上游新聞）

根據文內專家的說法，該陵墓外觀被盜墓的痕跡就有十幾個，可想而知裡面的金銀財寶數量可觀，在探勘的過程中也發現許多屍骨，且身上的衣服年代都不同，考古學家表示，「這個陵墓非常複雜且精美，尤其是墓室的部分居然毫無損傷。」

專家學者表示，本該安放棺槨的墓室卻出現一道約7公尺高的斷崖，觀察後發現這是一座典型的「流沙墓」，這個斷崖的上方有著大量的沙子，只要盜墓者進入墓室稍稍觸碰到其中的陷阱機關，沙子便會傾瀉而下將出入口堵住，而盜墓者就會被活埋於此。

學者感嘆道，這座古墓雖然有著大量的寶物，卻也伴隨著相對的危機，「從遺骸的觀察中可以看出，當時的盜墓者逃難的迫切感，但是等待他們的僅僅只是漫長的、令人恐惧的死亡倒數計時，想到這就讓人不寒而慄。」