10歲男童玩懸空橋「步步驚心」踩空慘叫墜谷　爸抓不住人崩潰痛哭

記者柯沛辰／綜合報導

湖北恩施地心谷風景區22日下午發生遊客墜落意外，一名來自上海的10歲潘姓男童在家人陪同下，遊玩風景區內懸空橋設施「步步驚心」，怎料期間不慎從懸空橋上墜落。當時目擊者拍下，男童已經從從安全措施鬆脫，結果疑似父親的男子救援失手，只能眼睜睜看著男童墜落，最後懊惱地崩潰痛哭，不停捶打橋面。

綜合陸媒報導，湖北恩施地心谷景區22日發生一起遊客墜落事件，經景區工作人員證實，10歲潘姓男童在遊玩懸空橋「步步驚心」時，不慎從橋上墜落。事後，景區第一時間將人送往恩施州中心醫院救治，初診男童腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，所幸治療後暫無生命危險。

▲父親緊抓著孩子的上衣不放，試圖把人拉上來。（圖／翻攝自微博）

有目擊遊客拍下事發過程，可見男童雙手緊抓已經脫落的安全繩，同行的成年男子雖試圖營救，卻只扯掉男童的白色上衣，最後伴隨一聲慘叫，男童從高處墜落，讓周遭圍觀的遊客們當場嚇得大叫。

目前事發懸空橋「步步驚心」已被官方勒令關閉，事故原因調查中。另外，相關部門也將對風景區進行全面「安全隱患排查」。

▼男童從上衣鬆脫，慘叫一聲後墜落山谷。（圖／翻攝自微博）

▼業者貼出公告，懸空橋「步步驚心」暫時停業。（圖／翻攝自微博）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完