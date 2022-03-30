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大陸 大陸焦點 特派現場

湖北抗疫救火隊書記應勇卸任　前住建部長王蒙徽接棒

▲王蒙徽,應勇,湖北,書記。（圖／翻攝新華網）

▲前湖北省委書記應勇（圖右）交棒王蒙徽（圖左）。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央昨（29）日宣布，湖北、青海及寧夏「一把手」換帥，分別由王蒙徽、信長星及梁言順接棒，擔任省委及自治區書記。這三地原書記應勇、王建軍及陳潤兒均是年齡原因，不再擔任省委書記（區黨委書記）職務。相較於信長星由青海省長高升，王蒙徽及梁言順分別從國務院和國家機關空降地方，央地交流任職特色明顯。

▲王蒙徽,應勇,湖北,書記。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國務院前住建部部長王蒙徽接任湖北省委書記。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，新任湖北省委書記王蒙徽於2017年5月任住建部書記、部長，同時，王蒙徽也是建築領域科班出身，是大陸近年在房市調控政策的背後推手。王蒙徽曾透露，每天上班都會緊盯各地住房交易情況，「包括全國住房交易的總體情況及各個城市的交易情況。」

大陸住建部長被認為是「最難當的部長」，王蒙徽上任後，從持續監控住房交易情況至房價上漲幅度縮小，最後推動城市環境更新立法，一連串政績獲外界矚目。當湖北走出疫情，人口不斷回流，王蒙徽在這個關鍵時刻接班，對湖北提高鄉村城鎮化目標帶來新的助力。

至於因年齡因素卸下書記職務的應勇，則被認為是在武漢新冠疫情爆發後，成功遏止疫情蔓延的「救火隊長」。應勇在上海市長任內推動多項城市及人文環境部局規劃，將上海在全球的影響力推向下一個台階。

應勇於2020年2月接替蔣超良成為湖北省委書記，不僅擔任擔任「省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長」，還多次走進第一線，帶頭研究疫情防控措施。湖北疫情控制住後，應勇在這段城市及人口的復甦期擔任省委書記，打下良好的基礎。

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