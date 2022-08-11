狼師撿屍路邊攤醉女　變態畫面曝光！眾目睽睽脫衣洩獸慾

▲狼師撿屍路邊攤醉女。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

中國湖北荊門在昨日傳出一起誇張的猥褻事件，嫌犯更被指是一名中學老師。影片可見這名狼師在眾目睽睽之下，公然撿屍一名醉倒路邊攤的女子，並當場做出許多猥褻動作。

據中國《沸點視頻》報導，影片可見一名穿條紋白底上衣的男子，看見一名醉倒路邊攤的女子後，當場起了獸心，多次將女生抱起猥褻。隨後男子更在眾目睽睽之下，直接脫起上衣，露出部分裸體，接著不斷伸手亂摸女子的私處，還做出不堪入目的猥褻動作。不過影片也可見，旁邊還有一名穿著深藍色衣服的男子，但男子卻未多加勸阻，甚至最後離開現場。

網傳這名撿屍醉女的男子，是在鍾祥三中任職的一名老師，並引發中國網友熱烈討論，更有網友指出，撿屍男與藍衣男都是校內老師。目前校方回應，表示不清楚具體情況，但教育單位已成立專案小組進行調查。

另有網友猜測，這可能是上司對下屬的霸凌問題，故意把女性灌醉並進一步性騷擾。還有中國網友不滿當局的處理方式，認為影片已經錄下性侵的證據，卻只被當局「輕輕帶過」，沒有警方介入調查，讓人覺得「背後不單純」。

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