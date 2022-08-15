▲新北發起全民植樹山海造林，免費苗木即日起開放申請。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局15日起至10月15日開放免費造林及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地的民眾、新北機關學校及鄰里社區等，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，皆可向土地所在地之區公所申請免費苗木，配撥時間預計明年2月至4月。

農業局表示，造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、台灣欒樹、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種；沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、耐鹽耐旱的樹種。各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及機構如有環境綠美化需求，自8月15日至10月15日可向景觀處申請苗木，配撥時間預計8月20日至10月30日止。

農業局長李玟表示，因應地球暖化，植樹造林已為全民努力的方向，本年度市府推動「新北山海造林計畫」，號召市民、民間團體、企業與國際機構團體一起來響應，也為城市及地球盡一份心力。造林苗木申請詳細資訊可上農業局網站「重要公告」查詢；苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄-下載專區」查詢。

【更多新聞】

►「大沙灣石圍遺構」遭釘毀 基隆市府要抓！違者最高罰200萬

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸 他左轉「買肉粽」被同學撞死

►海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」 萬尾魚兒跳上岸

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉