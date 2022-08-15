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救生員男友提分手！她得知真相PO文罵渣男附照　判賠2萬

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

▲女子認為男友為了劈腿把妹騙她分手，氣得PO文怒轟，結果挨告判賠2萬元。（示意圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者黃資真／新北報導

一名女子庭庭（化名）與體育系男大生交往，男方因「家庭因素」提分手，惟女子事後卻發現他劈腿，氣得在Dcard上PO文「體育渣男」、「喜歡把性愛掛嘴邊」等控訴前男友愛搞一夜情，還曝光本人照片。男子認為名譽遭受損，受到他人嘲諷、霸凌，求償10萬元，簡易庭判決女方賠償2萬元為適當。

就讀體育系的男大生、現任職救生員的阿浩（化名）於去年8月12日，以家庭因素向女友庭庭提分手，事後庭庭卻發現阿浩是因為劈腿結交新女友，才隨便找了理由要分手。

庭庭透過阿浩過去的前任得知，阿浩早已不是第一次這樣做，感到痛心的庭庭才到Dcard上PO出以「體育渣男，真的不要再有人受害了」為題的文章，內容提到阿浩「非常喜歡把性愛…掛在嘴邊…可是私下卻玩著交友軟體認識新的妹…結果在交往過程中透露他常跑夜店，跟人一夜情，被人在捷運站迷昏帶走強暴。」控訴阿浩是「說謊、無縫接軌，妥妥的渣男行為」，引起討論。

阿浩發現自己的照片與IG帳戶全被庭庭曝光，該篇文章還被庭庭分享到自己IG上，致使他在現實生活中須忍受他人異樣眼光及指指點點，甚至被迫澄清其中不實言論，身心痛苦不堪、在學成績一落千丈亦離開原本工讀之工作，因此向庭庭求償10萬元。

庭庭主張，她是不希望再有其他受害者出現才PO文，且文章也在4小時後刪除，文章曝光後阿浩仍持續出遊、並交往3任新女友，可見其生活並未受影響，工讀離職可能是因為疫情所致，她還因為PO出文章後，引來不少受過阿浩傷害的女子找自己傾訴，本身的身心壓力也極大，須接受治療，請求駁回。

法官認為，雖然庭庭拿出之前阿浩劈腿對象、前任等訊息之截圖，但庭庭指控阿浩「把性愛掛在嘴邊」、「交往期間仍使用交友軟體認識其他女性」就算屬實，也是他選擇交往對象考量，並無違法，而阿浩也非公眾人物，庭庭將其私生活公開，並給予「渣男」評價，並在文章中將對方的個資公布，雖然能促進部分人利益增進，仍不及對阿浩名譽之貶抑，審酌兩造身分、經濟能力後，判決庭庭須賠償2萬元給阿浩。

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