新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

▲新北第4屆全國青年景觀競賽徵件起跑。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府辦理111年第4屆全國青年景觀競賽現正開跑，競賽徵件形式分為「施作」與「競圖」兩種類別，即日起開始徵件，收件時間分別至10月21日及25日止。歷屆參賽者橫跨高中職、大專院校、45歲以下青年景觀設計師，在新北市公共空間展現多元詮釋角度，提供景觀設計青年創意發光的舞台。

去年全國青年景觀競賽主題為「地景與氣候對話-後疫情時代」，面對疫情肆虐後，反思人們面對環境該有怎樣的調適與作為。而第一名作品「大地蜜語」由中興大學、逢甲大學的學生團隊打造，以「蜜蜂的角度」為出發點，發展出以地景、氣候為主的蜂巢空間，得出農業不僅僅提供民眾飲食所需，還肩負維護自然生態的重要任務。除了能實現換位思考外，還能促使民眾重新思考人類活動與生態平衡的理念。

今年全國青年景觀競賽主題為「疫情下的融合與生機」，在可預見與疫情共存的未來，人們習得與逆境共存，達到新的動態平衡，並在其中展現堅韌的生命力。競賽旨在促進青年景觀師團結合作、展示設計軟實力，並藉由作品傳遞景觀植力與身心健康的關聯性、促進各個世代的友善互動、創造健康樂活的社群環境，期待今年青年景觀師的創意作品。

景觀處長林俊德表示，本屆競賽徵件形式分為「施作」與「競圖」兩種類別，參賽者可以自由選擇要爭取主辦單位提供的每組20萬元材料補助金，進行現地施作，將創新理念化為實體作品；或是以競圖作品傳達理念，凡45歲以下，全台景觀、園藝、建築相關科系學生和畢業生，或曾於相關訓練機關受訓人員，皆可採個人或團隊方式報名，歡迎符合資格的相關領域青年把握機會。詳細競賽辦法可上「全國青年景觀競賽」官方網站查詢。

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