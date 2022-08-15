陳時中駁「好大的官威」　蔣萬安：離年輕人遙遠才聽不懂





▲蔣萬安昨日陪同台北市內湖區港墘里里長魏景成召開記者會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中槓上里長，陳時中挨批「好大的官位」，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，「好大的官威」是出自電影「九品芝麻官」台詞，在網路上是調侃人排頭很大，陳時中可能是太少上網，離年輕人較遙遠。

陳時中日前提出內交通政策，台北市港墘里長魏景城批評是「爛牛肉」，根本沒有實地考察，陳時中則回擊，「批評政策要有腦筋及專業」，此言再度引爆雙方口水戰。

面對蔣萬安批評批「好大的官威」，陳時中不滿強調自己已經沒有官職，「蔣先生」則是立委。對此，蔣萬安回應，「好大的官威」這句話是出自電影「九品芝麻官」台詞，在網路上是調侃人排頭很大，陳時中可能比較少上網，離年輕人較遙遠。

蔣萬安表示，陳時中當時講的是某位候選人，但其實內容就是在回應里長「爛牛肉」的批評，這是事實。里長也感到非常委屈、數度哽咽，另人非常心疼。面對各種外界批評都應該虛心接受，用謙卑的心傾聽，實際了解問題改進，他也挖苦表示，要民進黨或陳時中認錯道歉，到里內傾聽里長的建議，這對一直以來不道歉的民進黨來說，可能很困難。

蔣萬安也再次批評評陳時中態度傲慢，強調里長用心提出對內湖交通改善的具體建議，非常專業。蔣說，港湖區議員李明賢昨日也說曾與里長開過多次協調會，也把建議放在市府專案報告內，很願意聆聽了解里長建議。蔣萬安說，陳時中對里長建議竟用粗暴言論表示沒有腦筋，陳新聞稿也說這是廉價批評，這些大可不必。