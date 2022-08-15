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傳接任張善政競總副主委？　羅智強嘆「無奈」：不會擔任任何職務

▲針對林智堅昨天退選聲明，前台北市議員羅智強指出，林退選聲明中仍未見對抄襲案一事道歉，是史上最沒誠意的退選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前台北市議員羅智強。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，桃園市長選情白熱化，有媒體以《綠營還在亂…張善政整軍完成 邱奕勝任後援會總會長》為題報導，指出曾爭取過桃園市長初選的前北市議員羅智強，將擔任張善政競選總部副主委，對此，羅智強坦言，從沒有人告知或提出邀約，「有點無奈，我這次選舉不會擔任任何競選職務，只想當一個小小的配角。」

羅智強表示，今天還在「祈福台灣行腳」的行程，卻看到有新聞媒體發布自己擔任張善政競選總部副主委的消息，「有點無奈，我已經多次表達很感謝各方抬愛，但這次選舉不會擔任任何競選職務，只想當一個小小的配角，為理念衝鋒陷陣。」

羅智強指出，自己雖然在徒步環島，仍為在野陣營盡心盡力，和助理陳芳盈
號召160輛公車挺柯志恩、挺台大、和桃園市議員梁為超打算租50輛挺台大的計程車，除了表達力挺台大的心意，也是幫張善政提醒桃園市民「善良政治」很重要，也在屏東陪蘇清泉掃街、掃市場二天，「我一直很努力的幫忙大家，我不打算接任何團隊的競選職務。」

羅智強表示，一方面是現代的選舉，並不需要什麼職務才能輔選，「素人羅智強只要有決心、有毅力、有意志力、一樣可以扮演制衡執政黨的關鍵力量，二方面是，我的好朋友非常多，不只是桃園需要幫忙，很多地方，我也希望為這些正直正派有能力的好朋友們，略盡棉薄之力。」

對於新聞報導羅智強接任張善政競選總部副主委，羅智強直言，謝謝「這個新聞」的抬愛，發佈自己為張善政的競選總部副主委，「但從來沒人告訴我這一件事，也從來沒有人對我提出這方面的邀約，更重要的是，我並沒有打算擔任任何的競選職務，只能很無奈的説一聲，謝謝。」

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