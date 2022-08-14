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裴洛西訪台12天後又有美國議員訪台　外媒關注

▲▼美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

▲裴洛西到訪後12天，又有美國國會議員訪台。（圖／外交部提供）

文／中央社

美國聯邦眾議院議長裴洛西2至3日訪台後，參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員訪團今天抵達台灣訪問，吸引美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒關注報導。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基今天搭機抵達桃園機場，由外交部常務次長俞大㵢代表政府接機歡迎，另外4名眾議員則搭乘C-40行政專機由日本橫田空軍基地起飛，晚間約7時抵達松山機場，由外交部北美司長徐佑典在空軍松指部歡迎訪團。

美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，訪團將於14至15日進行為期2天訪台行程，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。

AIT表示，此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，訪團成員包括民主黨籍參議員馬基、民主黨籍眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、民主黨籍眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、民主黨籍眾議員貝耶（Don Beyer） ，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

美聯社與「今日美國報」（USA Today）報導，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台激怒中國，僅僅12天後又有美國議員代表團訪台；中國以發射飛彈和派遣軍艦、軍機進入台灣周邊海空域，來回應裴洛西訪台。

路透社與法新社則引述AIT與台灣外交部的聲明報導，美國國會代表團14至15日訪問台灣，15日將晉見總統蔡英文，這次訪問是印太地區行程的一環。

法新社指出，台灣讚許這次訪問是台美關係友好的又一跡象。

路透社則引述台灣總統府的聲明報導：「時值中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定的決心。」報導也提到外交部公布在松山和桃園機場迎接訪賓的照片。

彭博報導，由參議員馬基率領的美國國會代表團今天抵達台灣進行兩天訪問，在裴洛西本月稍早訪台後，此行有可能使與中國的關係持續高度緊張。

美國有線電視新聞網（CNN）引述外交部發言人歐江安的聲明報導，由麻州民主黨籍聯邦參議員馬基率領的美國國會代表團已抵達台北，展開未事前宣布的兩天訪問。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，美國議員代表團今天抵達台灣訪問兩天，將與總統蔡英文會面，這是與中國軍事關係緊繃之際，第2個來到台灣的高層級訪團。

香港中通社引述俄羅斯衛星網報導，據AIT消息，以馬基為首的美國國會代表團於14日訪問台灣。報導並提到，裴洛西2日訪台後，台灣局勢變得更加複雜。

中國官方未立即回應。

另一方面，韓聯社報導，南韓總統尹錫悅12日在首爾龍山總統府與到訪的馬基握手合影。南韓統一部今天則表示，統一部長官權寧世12日在政府首爾辦公大樓會見到訪的馬基，雙方就朝鮮半島局勢以及對北韓政策交換意見。

馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，是目前美國國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的國會議員。

馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

「台灣安心法案」將投資危機穩定措施，以作為美國區域安全戰略的重要組成部分，目的在避免軍事衝突。法案與美國在「台灣關係法」的承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。

馬基另於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於政府部門實習的學人計畫。

國防部今天表示，截至1700時止，偵獲共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次）、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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