陳時中嗆完里長稱沒官職　蔣辦：三年的官威已刻在骨子裡





▲蔣萬安出席臨濟護國禪寺祈福法會。（圖／記者陳煥丞攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中引述達賴喇嘛的箴言，要求對手蔣萬安不要傷害別人，蔣萬安辦公室副發言人田方倫今（15）日表示，可惜選民看到的卻是陳時中一次一次，用他的言論傷害市民的情感，顯見過去三年的「官威」已深深刻印在骨子裡。

田方倫指出，陳時中提出不務實的政見引來深耕地方多年的里長批評後，第一時間卻不是傾聽民意，反而是公開假宜里長「要批評也要有腦筋」、「一個廉價的批評共啥毀」，這些言論若不是傷害，什麼才是傷害？

田方倫表示，細數過去陳時中的金句連發，從「責任來，我就扛」、「3+11我負責」、「要怪就怪病毒」、「政務官就是自由業」，大家看到的是一個位高權重卻傲慢無知的人，不斷做出情緒性的發言。

然而，田方倫認為，現在的陳時中試圖扮演平民角色、營造選舉氛圍，卻忘了幾個禮拜前他還身為全國防疫的總指揮官，不僅到地方視察要立委開門迎接，地方政府對錯誤的防疫策略提出意見，還要被回嗆「情緒性發言大可不必」。

田方倫強調，現在的陳時中沒有官職在身，官威卻這樣大，顯示「官威」已深深刻印在骨子裡，依然延續著過去三年來的風光無限，卻早已忘記有9345位民眾因為疫情而離世、數百萬的家庭因為防控不利受到影響。

最後，田方倫說，如果陳時中能夠苦民所苦，就不會去反對讓身障朋友、孕婦、嬰兒車父母、銀髮族在搭乘大眾運輸工具時更加的方便；如果陳時中能深入民間，就會了解到內湖交通不是多開幾個閘道就能解決；如果陳時中能用心傾聽，就會知道現在的臺北市，需要的不是一個空談的國際事務局，而是更能幫助年輕人的市政府，讓臺北市成為年輕人就業安心、生育放心的城市。