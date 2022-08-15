「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜談論文門案曾擔憂「一屍五命」，更在身兼黨主席的總統蔡英文下令力挺身陷風波的前新竹市長林智堅後，仍發聲質疑，引來綠營支持者不滿。同黨的前桃園市議員王浩宇表示，高嘉瑜的所作所為違反黨紀明顯，但現在要處理有難度，「因為她背後有大人挺，很大很大的人」。

林智堅原先代表民進黨參選桃園市長，但卻被爆出論文爭議，如今，台大國發所的部分已被校方認定抄襲，林智堅也宣布退選，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取。」至於桃園市長之位，確定改由立委鄭運鵬角逐。

在這之前，高嘉瑜就曾表示，黨內有一股勢力正醞釀「換堅」，但民進黨最憂心的，是北北基桃竹選情是否會因上述爭議而「一屍五命」，卻遭各方人士抨擊，並喊出重話應被開除黨籍。

沒多久，蔡英文定調挺堅，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」，沒想到又被高嘉瑜質疑，「我們如何支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白」，因為台大學倫會3次審定，林智堅都缺席。

其實不只高嘉瑜被砲轟不夠團結，台北市議員王世堅也因談論林智堅論文案遭圍剿，近日受訪時則說，他跟高嘉瑜被攻擊，他知道那是一些側翼網軍，就到此為止，先前講的一筆勾消，那些人本來就社會渣渣才會幹那樣的事，希望他們也能知錯能改，不要再當網軍了。