綠營衝上台要求簽「第4屆做滿承諾書」　藍：認定林佳龍敗選

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜今（15）日前往市議會進行施政報告，民進黨新北市黨團要求侯友宜簽署「第4屆新北市市長做好做滿聲明書」，保證自己會做完任期，不會中途參選2024總統大選。侯友宜僅回應，謝謝議員的祝福；國民黨籍議員則認為，民進黨此舉是認定民進黨新北市長參選人林佳龍將會敗選。





▲民進黨新北市黨團要求侯友宜簽署「第4屆新北市市長做好做滿聲明書」。（圖／記者羅婉庭攝）

民進黨議員何博文質詢時要求侯友宜向市民保證會做滿四年任期，直批侯友宜至今不敢正式宣布參選連任，並提及前市長朱立倫，當年請假，被外界批評是落跑市長。何博文批評侯友宜，「你師承朱立倫，所以一定會有這樣的DNA！」

何博文說，針對到底有沒有心要爭取連任、做好做滿，還是現在只是先騙騙票？侯友宜既然是漢子一條，就應該對外說明，就一句話說清楚到底要不要爭取連任並完成接下來的市長任期。

民進黨議員李坤城也指出，侯友宜到現在沒有親口說出「爭取連任」四個字，只說過會「尊重黨中央的決定」，要選總統就講清楚，應該明確的告訴403萬新北市民不要投給侯友宜，因為他明年就要去選市長了。

李坤城表示，新北市的幕僚團隊有評估過有實力參選2024總統，市政議題的規劃就是跨明年、後年，應對神明發誓做滿四年，否則「關公會看不下去」。同時，新北市議員陳世榮也表示，新北市長不是爭對的墊腳石，建議侯友宜好好思考，這是外界都很關心的議題。

對此，侯友宜回應，謝謝外界非常關心他，但不需要講到別人的父母，他的DNA裡面是為了國家、人民做事，隨時隨地都想好好做事，且把握當下，把自己的市長叫色做好，也謝謝民進黨議員們的「祝福」。

國民黨議員林金結也指出，民進黨議員都不看好林佳龍，已經要求侯友宜下一屆做好做滿，就是認定林佳龍一定敗選。

民進黨新北市黨團要求侯友宜簽署之聲明書內容：



為確保新北市民眾權益市政的推動，同時避免2016年朱立倫前市長地方選舉結束隨即假選總統傷害市民情感，離開市長崗位跑去總統後向新北市民道歉的事件再次上演，特立此聲明證明立書人若當選第四屆新北市市長一職，會將完整任期（第四屆新北市市長任期為2022年12月25日起至2026年12月24日止），做好做滿。