全球第一！　蘇格蘭15日起「免費提供生理期用品」給所有女性

▲蘇格蘭從15日開始,將免費提供生理用品給需要的女性。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張方瑀/綜合報導

蘇格蘭從當地時間15日開始,將免費提供生理用品給所有需要的女性,有需求者只要透過手機應用程式,就能找到距離最近的供應地點,創下全球首例。

根據《法新社》與《每日郵報》報導,蘇格蘭議會在2020年11月以121票對0票通過「生理期用品法」(Period Products Bill),法按規定必須在公家機關提供免費的生理用品。目前蘇格蘭學生已可以獲得免費的生理期用品,這項立法則是確保人人都可取得這些衛生用品。

這項法案將投入2700多萬英鎊(約台幣10億元)的經費,確保女性能夠在任何一處公家機關取得免費的生理用品。蘇格蘭工黨議員藍儂(Monica Lennon)自2016年起倡議解決女性的「月經貧窮」(period poverty)問題,並全力推行該法,「生理期不會因為疫情而停止,對於蘇格蘭能在此方面取得領先地位,我感到非常的自豪。」

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY