OL生理期前後「狂放連環屁」！就醫見腸道爬滿黑點…竟非腸胃問題

▲OL生理期前後狂放連環屁，腸道爬滿黑點。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

放屁是正常的生理現象，但若次數太頻繁，還是就醫檢查比較好。一名女子生理期前後，時常會放連環屁，為此感到相當困擾，原先以為是消化問題，沒想到就醫後，才知道腸子上佈滿詭異黑點，且主要原因並非來自常到。

婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享，有位30歲的OL發現，生理期前後除了身體不適，還有連環屁的問題，上班時坐在辦公桌，會一直發出「噗噗噗噗噗」的聲音，就怕旁邊的同事也會聽到。

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OL原先以為是腸胃道的問題，於是服用益生菌，結果吃了以後症狀更加頻繁，一直「噗噗噗噗噗」，只好到醫院腸胃科檢查、治療。

女子拿到腸胃科醫師開的藥，按時服用後，狀況略有改善，但生理期前後仍然十分困擾，最後在醫師的建議下，進行大腸鏡檢查。

▼OL生理期前後狂放連環屁，大腸鏡檢查才發現，腸道爬滿詭異黑點。（示意圖／記者李佳蓉攝）



沒想到腸胃科醫師檢查後，發現OL的腸子佈滿密密麻麻的小黑點，竟是腸道的「子宮內膜異位症」。李偉浩解釋，子宮內膜應該是在子宮裡，跑出去了就叫「子宮內膜異位症」，常見的位置是跑去卵巢，這就叫「巧克力囊腫」，有時也會散在骨盆底，也有可能「吃進腸子裡」，這名OL就是屬於「吃進腸子裡」的患者。

李偉浩解釋，若子宮內膜「吃進腸子裡」，每當生理期來臨時，內膜異位點也會跟著出血，導致腸子不自主收縮，該名OL就是因為這樣，才不斷放響屁。

李偉浩表示，OL來就診時哭哭啼啼，因為腸胃科醫師告知，若狀況不好可能要「整段切掉」，所幸後來服用他開的藥物，症狀逐漸改善，再度追蹤大腸鏡時裡面的小黑點已經萎縮、消失，不必開刀治療。

李偉浩提醒，出現這種狀況，有時不見得是腸道方面的問題，可能是其他疾病，造成有「連環屁」的狀況，就醫檢查、接受治療會比較好。

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