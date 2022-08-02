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慶生趴喝掛「3個月後肚子變大」　妙齡女引產...胚胎驗出撿屍者

▲▼喝酒,喝醉,應酬。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲女子在自己的慶生趴喝醉，被初次見面的男性帶去開房間，3個月後懷孕發現遭性侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

小優去年辦慶生趴，結果喝醉了，被林姓男子帶到旅館休息，隔天醒來見自己衣著整齊，不疑有他就回家去了，之後她發現肚子越來越大，到醫院檢查赫然發現，自己竟然有了身孕，檢警獲報後，將小優人工流產取得的胚胎，與林男DNA比對吻合，林男坦承犯行，台北地檢署調查後2日依趁機性交起訴林男。

據了解，年約20歲的小優(化名)在2021年11月間，和一群朋友去慶祝生日，席間，小優認識了朋友介紹的林姓男子，歡樂過後，林男帶著喝醉的小優去旅館開房間，小優不醒人事跟去住宿，醒來時雖覺得奇怪，但因自己衣服穿得好好的，所以沒有多想，還請林男再送她回家。

2022年初，小優雖然不確定自己的生理週期，但隱約察覺生理期很久沒來，肚子也漸漸隆起，加上記憶中前一次和男友發生關係，是很久以前的事情了，懷疑是慶生趴那晚遭林性侵害，因此向警局報案，並到醫院檢查，證實已經懷孕11周，小優決定接受人工流產。

林男到案後，原本矢口否認撿屍性侵，但胚胎檢體和林男的DNA比對吻合，加上當時一起去慶生趴的友人則證稱，小優那天喝得很醉，林男才坦承犯行，檢察官認定林男趁小優酒醉無法抗拒時性交得逞，依法提起公訴。

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