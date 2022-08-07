妹子生理期睡太沉　醒來驚見下體「爬滿螞蟻」！網一看嚇壞

▲原PO下體爬滿螞蟻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女生每個月都有生理期，但你有碰過這種情形嗎？一名女網友表示，先前月經來的時候很不舒服，吃了止痛藥和安眠藥後，就躺在沙發上睡著了。沒想到起床上廁所時，竟發現下體爬滿螞蟻，儼然成為「蟻巢」，讓她當場嚇傻。PO文曝光後嚇壞不少網友。

原PO在「Dcard」發文表示，以前每天都會打掃家裡，所以幾乎沒有看過螞蟻的蹤跡，不過上大學之後，家裡只有偶爾會請人來打掃，頻率大幅下降。結果她暑假回家就發現到處都是螞蟻，急忙開始驅蟲，不僅放螞蟻藥，也會每天擦地板和沙發。

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某天原PO因為生理期不舒服，心想螞蟻減少許多了，於是就直接躺在沙發上睡著了。沒想到醒來上廁所的時候，竟發現私密處爬滿螞蟻，「一開始還迷迷糊糊的，想說為什麼馬桶墊上也長螞蟻了，才發覺自己大腿根部還有衛生棉上爬滿螞蟻…趕緊去沖洗下體」。

原PO也說，可能是因為睡前有吃安眠藥加上止痛藥，所以睡得比平常還沉，才會沒發現螞蟻爬到自己身上。不過由於她第一次碰到這個狀況，不確定是否洗乾淨就沒事了，還是應該讓醫生檢查一下，因此想PO文詢問看看，也說「我真的沒想過螞蟻會吃月經…也沒想到止痛藥可以讓人無感到這種地步」。

▲不少人的衛生棉也有長螞蟻。（示意圖／記者李佳蓉攝）

PO文曝光後，不少人紛紛留言表示「好可怕…感覺就滿滿心理陰影」、「去婦產科檢查看看比較保險」、「突然覺得下面好癢，原po記得快去看醫生」、「一定嚇壞了吧，一定要看醫生，健康最重要」。也有人透露，「我之前丟的衛生棉也會長螞蟻」、「螞蟻真的會吃月經，有一次不小心滴到地板忘記擦掉，再看到的時候螞蟻已經在吃了」、「月經我不確定，但螞蟻真的會吃分泌物和傷口感染處，建議原po要去看醫生，至少也比較安心」。

還有不少人擔心可能是糖尿病的問題。事實上，先前也有人在衛生福利部「台灣e院」網站上提問，表示使用過的衛生棉會長螞蟻，好奇是何種原因導致。基隆醫院醫師蕭永薰回應，如果擔心是糖尿病，需觀察是否有多喝、多尿、體重減輕、傷口不易癒合及疲倦等症狀。若是使用過的衛生棉含經血、分泌物及代謝物，其實這些對螞蟻來說是豐富養分的來源，不過如果真的很擔心，建議可以和自己的家庭醫師討論。