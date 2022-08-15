美5跨黨派議員訪台　紐時：月底前「還有另一個代表團」要來

▲分析認為，裴洛西訪台後，5名美國議員在這麼短的時間內訪台，可能引發中方強烈反應。（圖／外交部提供）

記者詹雅婷／綜合報導

美國5名跨黨派參眾議員訪團14日訪台，時間點就落在眾院議長裴洛西台灣行不到2周之後。分析認為，這恐怕引起中方強烈反應，可能將進行更多軍事演習，而華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀透露，另一個國會代表團將於月底之前訪台。

紐約時報報導，裴洛西才離開台灣不到2周，由民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）率領的跨黨派5人國會代表團就來到台灣，受到台灣官員歡迎，同時讚賞其與北京緊張局面不斷升級期間所展現出的團結。

北京政府並未對此做出立即反應，但分析認為，裴洛西訪台後，5名美國議員在這麼短的時間內訪台，可能引發中方強烈反應，恐怕接下來將有更多的軍事演習。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，此次的訪問行程顯然是好幾個月之前就已計畫好，「許多國會議員希望透過出訪來展現美國的支持」，且另個國會代表團預計將在月底前訪問台灣。

美國這次的國會代表團成員總共5人，成員包括民主黨籍參議員馬基、民主黨籍眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、民主黨籍眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、民主黨籍眾議員貝耶（Don Beyer） 以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

美國在台協會（AIT）表示，此次美國訪團行程為期2天，是國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。