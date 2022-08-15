　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

70歲辣媽交友APP找到最佳床伴！　「天天來」銷魂叫聲兒好尷尬

▲▼銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

▲凱絲和克拉克在交友APP上相識，後來結為夫妻。（圖／翻攝自「Insider」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州今年70歲的女子凱絲（Cynthia Kase）日前登入交友網站，與69歲的克拉克（James Clark）相識，兩人老柴迸出新烈火，除了相處投緣之外，還夜夜激戰，凱絲豪放的呻吟聲甚至吵到兒子。

「Insider」報導，居住和工作地點都在佛州南部的凱絲，平日負責設計金融貿易軟體，大約一年半前在交友網站上認識遠在拉斯維加斯的專業撲克牌玩家克拉克。10天之後，離婚將近10年的克拉克便帶著早已是成人的女兒遠赴佛州和凱絲相見歡，結果這一見，原先預定的3天「網友見面」行程，立刻變成長達6天的「性愛馬拉松」，報導稱其中一次2人床戰甚至長達5小時。

克拉克很快就搬來佛州與凱絲和她38歲的兒子同居，9個月後，兩人在去年12月結為夫妻。

新婚的夫妻倆盡情享受性愛，他們都說人生活到現在，終於享受到了這輩子最高品質的性愛，經常一天來兩次，天天都來，而且兩人都同意沒有什麼「老到不能做」這種事。

▲▼銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

▲銀髮新人夜夜激戰，比年輕人還勤勞。（圖／翻攝自「Insider」）

凱絲說她很清楚克拉克可以滿足她的性慾，因為克拉克隨時隨地都有「性致」，「有時候我們停下來的唯一原因，是因為我們已經累到動不了了。」

不過兩人為了在人生下半場享受青春般的性愛，仍然借助了許多科技和醫學技術。例如凱絲接受的一種療程，是讓醫生從手臂抽血，經過轉換後注射到她的陰核、陰唇和G點等位置，重新活化陰道組織、增加敏感度，但目前並沒有確切的醫學研究證明此法真的有效。

和許多同年紀的男人一樣面臨「不夠堅挺」問題的克拉克，也接受了音波治療，透過低密度音波擴張血管，讓陰莖能更充分地充血。此外兩人在激戰時，克拉克也會先戴上陰莖環，鎖住流入陰莖的血液。

兩人就像大學生一般，在車上、車庫內等各個地方都能「衝刺」，凱絲怕叫太大聲讓兒子聽到會尷尬，還刻意和克拉克一起住在另一層樓。

凱絲表示，兩人美滿的性愛讓不少朋友驚掉下巴，還因此遭受嫉妒，但他們仍然很滿足，「我覺得性是上帝賜予的禮物，不好好享受很浪費。」

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

印度恐怖「人血農場」最初都是自願　等虛弱逃不掉！秒遭關籠抽血

普丁可能遭背叛！英媒：俄高官向西方求和　希望盡快結束戰爭

加護病房護士曝「我永遠不做這5件事！」　穿吊嘎、短褲騎機車上榜

22歲嫩妹懷孕　男友不想婚「果斷割喉棄屍」！她倒血泊1屍2命

日廣島觀光船載16人「火燒船」！黑煙狂竄畫面曝　疑發電機起火

南華早報：美中電子戰激烈交鋒　共軍追蹤「裴洛西專機」失敗

威脅飛機有炸彈！女突然「當眾脫衣」想闖駕駛艙　被制伏畫面曝光

巨乳網紅喊「吃到頭髮」逼退費　監視器曝攏是假！她被罵爆回應了

TikTok母公司字節跳動　爆300名員工「出身中國官媒」央視也入列

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

印度恐怖「人血農場」最初都是自願　等虛弱逃不掉！秒遭關籠抽血

普丁可能遭背叛！英媒：俄高官向西方求和　希望盡快結束戰爭

加護病房護士曝「我永遠不做這5件事！」　穿吊嘎、短褲騎機車上榜

22歲嫩妹懷孕　男友不想婚「果斷割喉棄屍」！她倒血泊1屍2命

日廣島觀光船載16人「火燒船」！黑煙狂竄畫面曝　疑發電機起火

南華早報：美中電子戰激烈交鋒　共軍追蹤「裴洛西專機」失敗

威脅飛機有炸彈！女突然「當眾脫衣」想闖駕駛艙　被制伏畫面曝光

巨乳網紅喊「吃到頭髮」逼退費　監視器曝攏是假！她被罵爆回應了

TikTok母公司字節跳動　爆300名員工「出身中國官媒」央視也入列

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

國際熱門新聞

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

騎車一半脖噴血　他遭風箏線割喉亡

海邊玩耍突慾火難耐！情侶露天上演活春宮

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

柬埔寨豬仔放棄獲救機會　再度求救已被列黑名單

鄰居呻吟聲吵醒整區　她高潮後狂呼：幹得好

KK園區頭目有黑白雙身分　10年前就被通緝

統計：B罩杯最會偷吃　小奶妹更會劈

1女7男亂交趴！日醫睡到未成年被逮　同行還有僧侶

真子公主爆將「緊急返日」！日媒揭3大危機

KK園區主嫌起底！農村小哥18萬闖南洋造豬仔煉獄

首例人傳寵物　狗與主人同床被染猴痘

烏轟炸俄軍補給道路　俄20%地面部隊被毀

更多熱門

相關新聞

美議員訪台「新的挑釁」　胡錫進：台灣上演最後的瘋狂

美議員訪台「新的挑釁」　胡錫進：台灣上演最後的瘋狂

裴洛西訪台後，因「戰狼宣言」全部沒實現而成焦點的中國大陸《環球時報》前總編輯胡錫進，這次趁美國5位參、眾議員14日晚間抵台，再度發文稱是「竄訪」，也是新的挑釁，更稱今天的台灣就是1949年初（民國38年）的北平，「那裡上演的是最後的瘋狂」。

美國5參眾議員訪台改「低調作風」　在台行程一次看

美國5參眾議員訪台改「低調作風」　在台行程一次看

即／男子美國國會大廈附近撞毀汽車　對空鳴槍後自盡

即／男子美國國會大廈附近撞毀汽車　對空鳴槍後自盡

裴洛西訪台12天後又有美國議員訪台　外媒關注

裴洛西訪台12天後又有美國議員訪台　外媒關注

快訊／美5參眾議員抵台　蔡英文明接見

快訊／美5參眾議員抵台　蔡英文明接見

關鍵字：

Cynthia KaseJames Clark美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面