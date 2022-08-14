馬斯克想改掉的「壞習慣」　他曝深層心態：很多人也這樣

▲馬斯克2021年9月以2700億美元資產成為全球最富有的人。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

全球首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）透露，自己每天早上起床，第一件事就是查看手機，「我懷疑很多人也是這樣」。他認為這個行為來自焦慮心態，也坦言真的很想改掉這個「有害健康」的壞習慣。

馬斯克接受Full Send Podcast採訪時說，自己通常凌晨3時就寢，上午9時30分起床，「我經營SpaceX和特斯拉，所以通常會有一些事情在一夜之間發生」，他起床馬上看手機，就是為了確保睡覺時，沒錯過任何公司的緊急狀況，但「我需要運動保持更好的身材，所以要從一起床馬上看手機，改成至少運動20分鐘才能看手機。」

2014年，馬斯克接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪時就曾透露，自己每天起床後，就會先花30分鐘查看電子郵件。他還表示，自己已經努力減少咖啡因攝取量，工作時才不會那麼興奮，「我以前有時可能一天喝掉8瓶健怡可樂，或者其他荒謬的東西。我現在可能一天只有1、2瓶，所以沒發生什麼太瘋狂的事情。」

根據美國科技市場研究、分析及諮詢公司「國際數據資訊」（IDC Research）資料，約80%智慧型手機使用者在起床的15分鐘內都會看手機。而馬斯克的替代方案可能更健康，《英國運動醫學雜誌》2019年一份研究指出，每天早上適度運動，能夠改善短期記憶，提高專注力及決策能力。