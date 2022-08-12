貨車路口搶道擦撞起爭執　運將見酒測值嚇一跳：怎麼那麼高？

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子12日中午駕駛貨車行經桃園區桃鶯路時，疑似搶快與另一輛小貨車發生擦撞，雙方下車爭執不下，桃園警方到場時，為雙方進行酒測，其中鄭男酒測值為每公升0.31公克已明顯超標，鄭直呼「怎麼那麼高？」表示昨晚喝了6瓶啤酒，經過一夜後覺得已酒退才開車上路；警方則依公共危險罪嫌將鄭男移送桃園地檢署偵辦。

▲鄭姓男子12日中午駕駛貨車在桃園區桃鶯路左轉時疑似搶道，與另一輛小貨車發生擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園警方局大樹派出所今天中午接獲報案指稱，22歲的鄭姓男子中午12時10分駕駛貨車行經桃鶯路192巷準備左轉，疑似搶快與直行小貨車發生擦撞，鄭男下車與小貨車曹姓駕駛起爭執，員警據報後趕往現場處理。

員警到場後，發現鄭男身上有酒意，除進行現場測繪外，也對雙方實施酒測，其中曹姓男子酒測值為零，鄭男酒測則為每公升0.31公克，鄭男直呼「怎麼那麼高？」表示昨晚才與同事喝了約6瓶啤酒，因擔心酒駕請家人載他回家，經過休息後，今早起床覺得精神狀況很好，酒意都退了才開車上路送貨。

警方則依公共危險罪嫌將鄭男移送桃檢偵辦，至於肇事原因仍由警方進行後續調查處理；警方呼籲，民眾切勿酒後駕車，避免發生意外害人又害己。

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