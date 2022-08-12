桃園+2429「連4天上升」　衛生局籲家長開學前帶幼童打疫苗

▲桃園市12日新增2,429例本土個案，衛生局長王文彥指出，桃市已連續4天比上週上升，籲請家長開學前盡速帶幼童完成疫苗接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布桃園市新增2,429例本土個案，衛生局長王文彥指出，鑑於已連續4日較上週上升例確診人數，呼籲家長在開學前盡速帶幼童完成疫苗接種，開學時可產生保護力，以降低發生兒童多系統發炎症候群（MIS-C）之可能性。

王文彥表示，今天新增2,429例本土個案，其中65歲以上個案占7.05%、18歲以下個案占22.86%，相較於昨（11）日2,604例，下降6.72%，較上週五（5日）的2,280例，則上升6.54%，本土案例已連續4天較上週上升，需密切關注接下來疫情未來走向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王文彥還說，疫苗接種後約2週後才會產生保護力，由於疫情仍處於不穩定狀況下，建議家長儘早帶孩童完成疫苗接種，以致9月開學時可產生保護力，降低發生兒童多系統發炎症候群（MIS-C）之可能性。

王文彥強調，市府將在8月13日（週六）上午開設21處社區接種站，方便家長帶6個月至5歲嬰幼兒就近接種莫德納疫苗。家中嬰幼兒接種疫苗後2至3天內，若接種疫苗後持續發燒超過48小時、呼吸困難等症狀，請立即就醫，並告知疫苗接種史。家中其他符合接種兒童或青少年資格對象，亦可由家長陪同前往合約院所預約疫苗接種，合作醫療院所資訊可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

【更多新聞】

►中藥行玻璃門突爆裂！碎片噴濺割傷3歲女童 急call消防送醫

►林智堅退選改由鄭運鵬接棒？ 競辦低調：尚未接獲訊息

►台大撤銷林智堅論文與學位 張善政：支持台大學術尊嚴與決定