快訊／林智堅宣布退選！下一步規劃曝光：轉換戰場捍衛清白

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但12日中午，民進黨臨時召開選對會，林智堅主動宣布退選。針對下一步，林智堅說，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取」。

林智堅說，有關於他的下一步，剛剛在聲明有特別提到，離開這個戰場是為了進入下一個戰場捍衛自己的清白，「未來，會透過救濟手段，持續對於不論是台大碩士被取消部分，持續做一個爭取」。

至於會在桃園或在新竹補選部分，林智堅說，他從新竹到桃園參選市長，很大關鍵除了過去8年政績外，最主要是桃竹本來就是共同生活圈，過去8年來和鄭文燦市長在市政交流上也非常緊密，「桃竹本來就是一家，這是我的家，我不會離開」。

林智堅在宣布退選發言時提到，過去他曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修，但因為他個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是他不願意看到並深感抱歉的。

林智堅說，這次的選舉，除了城市治理藍圖的構思外，也深刻感受到國際情勢的影響。在最一開始，他想把過去8年的新竹經驗，轉化為服務桃園市民，建設桃園的動力，不過桃園市長的選舉已經成為多方境內境外政治角力的擂台，站在這個台灣關鍵的時刻，個人的未來已經微不足道。

「論文的抹黑與攻擊因我個人而起，它佔據所有公共議題的資源與空間，這對桃園鄉親很不公平。」林智堅說，在這場桃園市長的選舉之中，看不到國民黨提出政見、願景，桃園人的心聲與需要刻意被忽略，文燦團隊帶來的桃園「正好」，「實現美好」，也因此烏雲罩頂而不被看見。

「智堅39歲當選新竹市長，47歲有機會代表黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培。」林智堅強調，不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。

「因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。」林智堅說，他坦然離開，感謝民進黨上下給予他承先啟後的機會，「很抱歉我沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場」，不過個人的清白是一輩子的，他不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛他的人格與清白。