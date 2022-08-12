91歲媒體大亨梅鐸4度離婚！掰了超模妻子　6年婚姻正式結束

▲ 媒體大亨梅鐸與潔芮霍爾離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與第4任妻子美國名模潔芮霍爾（Jerry Hall）完成離婚手續，6年婚姻正式畫下句點。律師波勒（ Judy Poller）證實此事，並稱二人依然是好朋友，也祝福彼此未來一切順利。

根據《法新社》，高齡91歲的梅鐸2016年3月在倫敦和超級名模兼演員潔芮霍爾完婚，開始他的第4段婚姻，今年6月傳出正進行離婚手續。《紐約時報》報導，他們有簽署婚前協議，代表離婚不太可能影響梅鐸持有股份的公司股權結構。

《富比士》統計，出生於澳洲的梅鐸坐擁全球各地著名媒體事業，包括《福斯新聞》、《華爾街日報》母公司、《紐約郵報》、英國《泰晤士報》及小報《太陽報》，身家超過170億美元（約新台幣5100億元）。

他的第一任妻子是澳洲空服員布克（Patricia Booker），1960年代後期離婚，第二任妻子是擔任記者的安娜，二人結縭30多年後於1999年分手，與第三任妻子鄧文迪的婚姻則是2013年結束。鄧文迪當時被爆與英國前首相布萊爾（Tony Blair）外遇，布萊爾則否認有任何不當行為。

現年66歲的潔芮霍爾則出生於美國德州，和梅鐸結婚前與滾石樂團主唱米克．傑格（Mick Jagger）有一段維持10年的婚姻，育有4名子女。

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