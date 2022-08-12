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想確認沒染疫？美FDA最新指南：5天居家篩檢3次陰性

▲▼ 快篩,居家檢測,戳鼻子。（示意圖／達志影像）

▲FDA表示，居家快篩的準確度較低，特別在早期發現染疫個案或無症狀者方面沒那麼靈敏。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

使用居家篩檢的民眾若想確認是否染疫，依據美國食品藥物管理局（FDA）11日發布的最新指南，要在5天內進行3次篩檢，而非只有1、2次，且結果都必須呈現陰性。這份指南是根據麻州大學一份最新研究，研究發現，對無症狀者進行3次間隔48小時的居家篩檢，比3天內進行2次篩檢的準確性更高。

FDA新指南涵蓋3大點：
1.若首次或重複篩檢結果為陽性，請遵循CDC的隔離指示並接受醫療照護。
2.若首次篩檢呈現陰性，但有出現症狀，請於48小時之後再次進行檢測。也可以在第二次篩檢48小時後，再一次進行居家篩檢，或是考慮接受PCR檢測，並尋求醫療照護。
3.若首次篩檢呈現陰性，沒有出現症狀，但自認有接觸過病毒者，請於48小時後進行第二次檢測，並於第二次篩檢陰性的48小時後，進行第三次篩檢。在三次檢測都呈現陰性後，若仍擔憂染疫，建議再一次進行居家篩檢、接受PCR檢測或尋求醫療建議。

FDA表示，居家快篩的準確度較低，特別在早期發現染疫個案或無症狀者方面。這也意味著，無症狀者若在接觸病毒後，立刻進行居家篩檢，結果可能呈現偽陰性，這也是FDA建議重複接受篩檢的原因，且通常必須間隔48小時。

依據美國疾病管制與預防中心（CDC）現階段防疫指南，若出現症狀，必須立即在家進行篩檢，若接觸過新冠病毒，要在接觸至少5天後再篩，若此次檢測結果為陰性，建議1、2天後再一次篩檢。

另方面，CDC也不再建議隔離、保持社交距離等防疫措施，學校與企業不必要求密切接觸者進行隔離，因為有95％的美國人口都已接種過疫苗、染疫或兩者兼具，優先著重在預防重症，但仍建議在高染疫風險的室內戴上口罩。

確診者應該居家隔離至少5天，中重症或免疫功能低下者應延長隔離至10天，服用抗病毒藥物Paxlovid後出現反彈而再次驗出陽性者，則應重新進行隔離。

►美CDC最新防疫指南　建議「取消」社交距離和隔離

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