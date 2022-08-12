為了一瓶飲料殺人！15歲少女遭9歲男童近距離爆頭 　陳屍家門口

▲少女遭9歲男擊斃，家屬指控男童是故意殺人。（圖／示意圖／取自免費圖pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州15歲少女斯特勞德(Nykayla Strawder)近來在自家門廊突然遭人擊斃，凶嫌竟然是一名9歲男童，警方原本以為男童是玩槍時不小心誤射，沒想到竟然是為了搶一瓶飲料，就開槍把人爆頭擊斃，行徑十分冷血。

事件6日晚間發生在巴爾的摩市，斯特勞德被人發現陳屍在自家門廊，調查發現她與9歲男童為了一瓶飲料產生爭執，就慘遭對方射殺。父親瓊斯(Dontay Jones)氣憤表示，「那名9歲男童從我女兒手中搶走飲料，當她轉身去要時，男童把槍對準我女兒的頭，冷血殺害了她，根本就不是在玩槍」。

頭部中槍的斯特勞德緊急就醫後身亡，9歲男童則棄槍逃跑，警方後來確定，這把槍是登記在男童家人名下，該名家人是一名保全。男童雖然冷血犯下命案，然而根據當地法令，因為他年紀過輕可以逃過刑事起訴，讓死者家屬無法接受，希望警方能趕快將凶嫌繩之以法，還受害者一個公道。