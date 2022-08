為了一瓶飲料殺人！15歲少女遭9歲男童近距離爆頭 　陳屍家門口

▲少女遭9歲男擊斃,家屬指控男童是故意殺人。(圖/示意圖/取自免費圖pixabay)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州15歲少女斯特勞德(Nykayla Strawder)近來在自家門廊突然遭人擊斃,凶嫌竟然是一名9歲男童,警方原本以為男童是玩槍時不小心誤射,沒想到竟然是為了搶一瓶飲料,就開槍把人爆頭擊斃,行徑十分冷血。

事件6日晚間發生在巴爾的摩市,斯特勞德被人發現陳屍在自家門廊,調查發現她與9歲男童為了一瓶飲料產生爭執,就慘遭對方射殺。父親瓊斯(Dontay Jones)氣憤表示,「那名9歲男童從我女兒手中搶走飲料,當她轉身去要時,男童把槍對準我女兒的頭,冷血殺害了她,根本就不是在玩槍」。

頭部中槍的斯特勞德緊急就醫後身亡,9歲男童則棄槍逃跑,警方後來確定,這把槍是登記在男童家人名下,該名家人是一名保全。男童雖然冷血犯下命案,然而根據當地法令,因為他年紀過輕可以逃過刑事起訴,讓死者家屬無法接受,希望警方能趕快將凶嫌繩之以法,還受害者一個公道。

Funeral arrangements have been made for Nykayla Strawder, the 15-year-old Baltimore girl fatally shot on her porch over the weekend. https://t.co/4mfJHeVxJM