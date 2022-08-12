滑石粉嬰兒爽身粉陷致癌風暴　嬌生宣布：明年起全球停售

▲ 嬌生爽身粉被質疑致癌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉被控可能致癌，引發約3.8萬起消費者安全訴訟，2年前已在北美停止銷售。該公司11日正式宣布，明年將在全球停售含有滑石粉的爽身粉。

根據《路透社》，嬌生11日表示，「作為全球產品組合評估一環，我們做出商業決定，轉向完全以玉米澱粉為基底的嬰兒爽身粉產品組合」，嬌生玉米澱粉嬰兒爽身粉目前已在全球多國銷售。

嬌生2020年宣布在美國及加拿大停售滑石粉嬰兒爽身粉，因為在一連串法律挑戰後，該公司宣稱有關產品安全性的「錯誤資訊」導致需求下降。

嬌生面臨約3.8萬起消費者及癌症倖存者提起的訴訟，指控其滑石粉產品受到已知致癌物質石棉汙染，會導致癌症。嬌生全盤否認，宣稱幾十年來的科學測試及監管機構批准已經證明其滑石粉安全性，11日的停售聲明也重申此事。

嬌生去年10月成立子公司LTL Management，將滑石粉相關債務轉讓子公司，該公司隨後聲請破產保護，中止未決訴訟。法庭紀錄顯示，LTL Management聲請破產以前面臨35億美元判決及和解金，包括22名女性獲得逾20億美元賠償的案件。

《路透社》2018年調查發現，嬌生幾十年前就知道滑石粉產品含有石棉。公司內部紀錄、庭審證詞及其他證據顯示，至少在1971年至2000年初期，嬌生原料滑石粉及成品中有時會檢測出含有少量石棉。但嬌生一再宣稱滑石粉產品是安全的，不會致癌。

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