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導航帶錯路！澳洲一家四口「慘困荒地」48小時　看見直升機狂揮手

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名27歲女子日前帶著2名孩子、50歲的母親開車從昆士蘭出發，準備前往車程20小時外的南澳州，結果沒想到出發沒多久後就失聯。家人報警之後，救援直升機在一處荒地找到困在路中央的車子，原來他們因為導航帶錯路，就這樣靠著剩下的食物和水在荒漠撐了2天，全員也幸運生還。

根據《9News》報導，現年27歲的達里安（Darian Aspinall）7日帶著年僅2歲、4歲的孩子，還有50歲的母親從昆士蘭開車出發，準備前往車程約20小時的南澳洲阿得雷德（Adelaide）。結果他們出發沒多久後就失去聯繫，到了9日預定的時間，家人依舊不見他們的蹤影，只好選擇報警求救。

新南威爾士州警方在聲明中指出，一架救援直升機9日下午在該州內陸的沙漠荒地找到她們，當時達里安的車子就卡在一片荒地上，當直升機經過時，她跑下車朝著機上人員揮手。據了解，當時車上的食物和飲用水已經全部沒了，若沒有被發現，後果恐不堪設想。

警方表示，當時達里安一行人照著導航規劃的路行駛，沒想到卻被帶到這片荒地，結果就被困在那裡。達里安的家人表示，他們發現受困後曾嘗試步行了4個小時，想要對外求救，最後還是決定回到車上等待救援，所幸最後一家人都平安無事。

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