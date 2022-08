導航帶錯路！澳洲一家四口「慘困荒地」48小時　看見直升機狂揮手

記者張方瑀/綜合報導

澳洲一名27歲女子日前帶著2名孩子、50歲的母親開車從昆士蘭出發,準備前往車程20小時外的南澳州,結果沒想到出發沒多久後就失聯。家人報警之後,救援直升機在一處荒地找到困在路中央的車子,原來他們因為導航帶錯路,就這樣靠著剩下的食物和水在荒漠撐了2天,全員也幸運生還。

根據《9News》報導,現年27歲的達里安(Darian Aspinall)7日帶著年僅2歲、4歲的孩子,還有50歲的母親從昆士蘭開車出發,準備前往車程約20小時的南澳洲阿得雷德(Adelaide)。結果他們出發沒多久後就失去聯繫,到了9日預定的時間,家人依舊不見他們的蹤影,只好選擇報警求救。

EXCLUSIVE: An Adelaide mother is back in the arms of her fiancée after a nightmare outback ordeal. Darian Aspinall has told 7NEWS she feared for the lives of her toddlers and her own mother, after their car became bogged travelling home from Queensland. https://t.co/fWwsdCfZJR pic.twitter.com/GhKsIPMwyp