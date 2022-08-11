2021致敬城鄉魅力大賞　台南獲11大獎項全國第一

▲「2021致敬城鄉魅力大賞」，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



內政部營建署舉辦的「2021致敬城鄉魅力大賞」，於8月公布評比結果，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量全國第一！



市長黃偉哲表示，台南市每年積極爭取內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助，打造出新營鐵道地景公園、月津港水岸公園、大隆田生態文化園區、竹溪水岸園區等指標景點，另亦爭取補助經費辦理台南築角、綠社區培力等社區營造計畫，讓小而美的社區角落可以在全市遍地開花。這次「2021致敬城鄉魅力大賞」台南市一舉囊括11大獎項，實為中央對台南景觀改造推動成果的肯定，希望未來中央也能繼續支持台南相關計畫的推動，讓中央與市府共同努力將台南變得更美，變得更好。



市府都發局長莊德樑指出，本次「2021致敬城鄉魅力大賞」台南市榮獲獎項包括：競爭型計畫特優（新營鹽水-雙星拱月計畫）、政策型計畫特優（竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程，水利局辦理）、政策型計畫優等（大隆田地景計畫—台南市官田區台糖閒置空地活化工程，官田區公所辦理）、社區營造型計畫佳作（長短樹的秘境花園、查畝營創生藝文基地、後甲新境）。



另台南市「台南築角計畫」多年來打造出許多特色社區景觀，執行成效獲各界肯定，長期輔導計畫推動的李坤昇建築師因此獲得本次大賞的「特別貢獻賞」。另外，本局地景規劃工程科劉守禮科長多年來致力於城鎮風貌改造工程及社區營造計畫推動，執行計畫獲得國內外各大獎項，亦榮獲本次大賞的「特別貢獻賞」，為該獎項獲獎名單中唯一公部門人員。本市城鎮風貌計畫整體執行績效、環境景觀總顧問輔導成果、社區規劃師團隊作品各獲得一座「城鄉金讚獎」，故本次大賞台南市共獲得11獎項，獲獎數量勇奪全國第一。