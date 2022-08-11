推動智慧農業　台南首用無人機防治荔枝椿象

▲台南市長黃偉哲力推智慧農業，今年首度使用無人機噴灑「皂鹽」來防治荔枝椿象成效佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



荔枝椿象近年危害荔枝、龍眼，還會噴出腐蝕性臭液灼傷農民，台南市政府今年首度使用無人機噴灑「皂鹽」（非化學農藥）來防治荔枝椿象，選擇東山區試辦2公頃，可以減少用水量，節省時間及人力，解決山區農作缺工的問題，市長黃偉哲表示明年將擴大辦理。



台南市農業局長李建裕表示，荔枝椿象為近年危害荔枝、龍眼產業之主要害蟲，影響產量與品質外，受驚擾時會噴出腐蝕性臭液，接觸人體皮膚或眼睛會造成灼傷。





李建裕局長表示，防治荔枝椿象以化學農藥防治或生物防治方式進行，化學農藥防治規模達2192公頃，東山區為重點防治區域，約佔1000頃；生物防治8公頃，主要在有機（友善）果園施放雌性平腹小蜂，藉其產卵寄生在荔枝椿象的卵內避免幼蟲孵化減少族群密度。今年首度使用無人機噴灑非化學農藥「皂鹽」來防治荔枝椿象，選擇東山區2公頃試辦。



東山區陳姓青農指出，荔枝椿象剛孵化的若蟲於4-5月間會在嫩梢及結果穗上取食，此時搭配無人機噴灑「皂鹽」，藥液容易接觸到蟲體，隔週連續施用3次，可以有效降低荔枝椿象的密度。加上用無人機噴藥，與傳統背負式噴藥相比，不但減少用水量，還節省不少時間及人力，可以解決山區農作缺工的問題。



成功大學航空太空工程學系黃悅民教授、成功大學工程科學系賴維祥教授、雲林科技大學電機工程學系陳靜茹助理教授等，共同示範「無人機辨識荔枝椿象」、「無人機三合一搖控器及幫浦流量控制功能之開發」、「無人機建模及噴藥路徑優化農噴路徑」等多項新技術，期許未來廣泛應用於農噴技術，推動智慧農業。