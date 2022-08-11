台南全中運金牌及總獎牌數122　雙破歷年最佳紀錄

▲全國中等學校運動會，台南市獲得41面金牌、39面銀牌及42面銅牌，總計122面獎牌的佳績，金牌數及總獎牌數雙雙創下縣市合併以來最佳成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022年全國中等學校運動會雖因疫情影響，有15項運動種類延期至7月辦理，而台南市小將在艱難疫情挑戰下仍有亮眼成績，黃偉哲市長11日表揚優秀選手，本屆賽事總計獲得41面金牌、39面銀牌及42面銅牌，總計122面獎牌的佳績，破大會紀錄計7項23人次，金牌數及總獎牌數雙雙創下縣市合併以來最佳成績。





市長黃偉哲表示，3年多來，台南市體育成績愈來愈精進，也代表著台南愈來愈進步，要謝謝大家的努力，台南市代表隊參加全國中等學校運動會能持續創造佳績，感謝學校行政團隊強烈支持，教練辛勤付出及選手努力不懈的練習，南市府團隊也會持續關心選手及隊職員的健康，提供專業的教練，配合完善的照顧，今年起也新增選手於賽事期間的營養津貼，盡力整合各項資源，給予支持，全力來做大家最好的後盾。





另外，台南市共有4名選手在今年的世界中學生運動奪得佳績，分別是南寧高中黃敬芸於跆拳道對打44公斤級、曾文農工劉韋辰於跆拳道對打63公斤級榮獲銅牌；長榮中學莊家權在男子組桌球團體賽奪得銀牌以及新化高工魏浩倫在田徑異程接力中奪得第一，其中黃敬芸更在8月初的2022世界青少年跆拳道錦標賽奪銅，對於台南小將的優異成績，黃偉哲市長也感謝選手及隊職員辛勞付出，為南市爭取榮耀，預祝明年全中運能突破自我、再創佳績。





體育局長陳良乾指出，本屆全中運共辦理20個正式項目及2個選辦項目，台南市獲得41金39銀42銅，共122面獎牌，相比去年31金34銀36銅，多了10金5銀6銅，同時也創縣市合併以來的最高紀錄。此外，南市也自108年起與國立成功大學合作，以科學化數據輔助選手健康管理，在賽事期間設置防護員服務選手，讓選手能發揮平時實力，締造佳績，在第一線賽場給予選手專屬的防護服務，保護選手降低受傷帶來的風險，給予選手最強的後援。





體育局說明，此次復賽的亮點為游泳締造出4項破紀錄的成績，沙崙國中仰式好手吳亮昀在50公尺仰式、100公尺仰式以及4x100公尺混合式接力中三破大會紀錄，沙崙國中也拿下游泳國男組總錦標的榮耀；另外長榮中學的郭芮安也在1500公尺自由式中破大會紀錄，並拿下3金的好成績，為自己的青春寫下輝煌紀錄；在軟式網球項目，南市小將勇奪8金5銀4銅的耀眼佳績，在國女、國男及高男組都以強勢之姿拿下總錦標，持續期待明年全中運南市代表隊的選手締造更好的成績。