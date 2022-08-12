男子監理站內癲癇發作　救護員緊急救人...赫見「背包裡1把槍」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監理站今（12）日中午約11時許，一名男子在家人陪同下前往繳納規費疑似要申訴，突然癲顯發作，監理站人員發覺後協助撥打119，救護人員前往將其送醫，但救護人員靠近時發現男子包包疑似攜帶槍械，立刻後退並報警，警方到場搜出後，證實是無殺傷力的BB槍，結束一場虛驚，但仍協助將男子送醫。

▲斗六警分局獲報有男子於雲林監理站攜帶槍械，警方在男子背包中發現一把槍枝。（圖／民眾提供）

雲林監理站長吳孟峰表示，今日中午11時37分發生一對兄弟前往繳納規費，哥哥在大廳臨櫃繳款時，弟弟因癲癇發作，整個人倒臥地板抽搐不止，服務人員趕緊撥打119通報救護車前來協助送醫。

▲救護人員發現男子包包有疑似有危險物品，不敢大意立即露退並報警。（圖／民眾提供）

雲林縣消防警局獲報報案，立即派員前往處理，救護人員推著器材接近該名男子，突然發現男子隨身的包包中出現一根疑似槍管的物品，不敢大意立回報並通報警方到場。

▲所長廖錦燦率6名警員身穿防彈背心、手持盾牌小心翼翼接近男子。（圖／民眾提供）

斗六派所獲報相當謹慎，後由所長廖錦燦率6名警員身穿防彈背心、手持盾牌小心翼翼接近男子，視時機恰當立即上前壓制，先確認週遭安全情況無虞後展開搜身。警員在男子隨身的包包中確實發現一支約30公分中型槍械，經確認後，無殺傷力，是一般BB彈之玩具槍。

警方對男子家人詢問紀錄後，該男子由警消救護人員將送往台大醫院雲林分院治療，結束虛驚一場。

▲警方視時機恰當立即上前壓制，先確認週遭安全情況無虞後展開搜身。（圖／民眾提供）

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