黑幫購22噸「製K原料」！租南澳偏僻民宅煉毒　才做37公克就栽了

記者邱中岳／台北報導

刑事局3大隊第3隊接獲線報，宜蘭南澳山區有人承租偏僻民宅製毒，前往攻堅逮7人，起獲22噸製K毒原料，還有37公克的k他命成品，可以說是今年最大量的製毒原料。警方發現，製毒集團背後有黑幫資助，且分工細膩，先將原料放在工寮，再由3人轉運至製毒工廠，但最後仍被警方一舉搗破。

警方調查，25歲的蔡姓製毒師，平時以天道盟正義會成員自居，透過黑道大哥找化學原料商購買原料，再由26歲的古姓男子前往載送，送至宜蘭一處工寮之後離開，再由蔡找來2人前往協助將原料搬運至宜蘭南澳的製毒工廠。

▲刑事局鎖定藏身在南澳山區的製毒工廠，起獲22噸的製毒化學原料。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡姓男子還先要2名協助搬運的小弟離開，再與現場的另外2人在裡面製作毒品，為了防止被警方攻堅，還找人24小時監看監視器畫面，但最後仍被警方查獲，訊後依照毒品罪嫌送辦。

警方在現場查扣22公噸製作K他命毒品的化學原料，並且還有37公克的成品，另外還有殘餘的大麻，蔡姓主嫌相當聰明，將原本6道無臭味製作毒品k他命的工序，縮減成2道程序，加速毒品製作時間。

▲蔡姓主嫌找人送原料到指定地點，在前往搬運至山區的製毒工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到才剛開始製作就被警方鎖定，蔡嫌到案後供稱，每個月花1萬元承租宜蘭南澳的山區民宅當製毒工廠，且光從宜蘭市區開車到南澳就要1個多小時，抵達南澳之後前往山區製毒工廠，還要1個小時車程。

儘管製毒工廠地點相當隱蔽，但仍被警方查緝到案，警方懷疑，蔡嫌幕後還有黑幫成員負責金援，所以也將持續追查藏鏡人，釐清整起案情。