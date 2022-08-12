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社會 社會焦點 保障人權

月花500元裝第四台　他竊訊賣給飯店、摩鐵！8年狠撈5千萬

記者許宥孺／高雄報導

新北一名42歲曾姓男子抓準人性貪婪弱點，在土城區架設竊訊機房，每月花費500元向有線電視業者接收訊號，再盜錄收訊源轉成網路串流格式，販售給三星級的商旅、汽車旅館，價格依業者規模而定，8年下來不法獲利5000多萬元，全案依涉嫌違反著作權法送辦。

▲▼保二刑大破獲竊訊機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保二刑大於新北土城破獲竊訊機房，查扣非法機上盒。（圖／記者許宥孺翻攝）

保二刑大去年9月於網路巡邏時發現，有不法業者利用網路拍賣品，刊登販賣非法機上盒，還強打有NCC認證資料，能免費收看國內外影劇節目，吸引不知情民眾上網購買。

▲▼保二刑大破獲竊訊機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保二刑大破獲竊訊機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，此行為已嚴重侵害智慧財產權，警方組成專案小組，經數月抽絲剝繭，掌握確切證據和機房位置後，今年4月於新北、高雄等4處同步搜索，於新北土城區一棟住宅大樓內查獲42歲曾姓主嫌架設的非法機房，另外於高雄楠梓、鼓山區查獲24歲顏姓、37歲何姓非法機上盒經銷商。

警方調查，曾姓主嫌於2013年起，就在大陸淘寶網站上購買網路設備架設機房，接著申請和第四台業者訊號，再轉成網路串流格式，藉此盜錄訊號源，販售給新北、桃園、基隆等飯店和汽車旅館公開播送影音。民眾入住所收看的美日陸韓影音，還有民視、東森、TVBS、三立、中天、八大、非凡、超級傳播等16家電視臺業者，共116台影音著作都被侵權。

▲▼保二刑大破獲竊訊機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方查扣機上盒、伺服器、不斷電系統等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼保二刑大破獲竊訊機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，曾姓主嫌會依企業規模訂每月販售價格，每月價格介於5880元至2萬8938元不等，統計共和9家旅宿業者簽合約書，另有口頭承諾則無法計算，粗估侵權市值達1016億1600萬元，其中曾姓主嫌多年不法所得高達5000多萬元。

警方表示，現場共計查扣DreamTV等機上盒295臺、伺服器15臺、UPS不斷電系統6臺、數位訊號源轉發器6臺、數據機6臺、電腦主機4臺、筆記型電腦3臺、手機3支等證物1批。全案依涉嫌違反著作權法擴大偵辦中。

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