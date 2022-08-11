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無帽女騎士騎車不穩遭攔查...竟是氣喘發作！警車送醫救命

▲警員巡邏行經新坤路時發現女騎士行車不穩，原以為是酒駕，攔下後發現是因氣喘發作需緊急就醫，立即以警車馳援送醫及時救命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員巡邏行經新坤路時發現女騎士行車不穩，原以為是酒駕，攔下後發現是因氣喘發作需緊急就醫，立即以警車馳援送醫及時救命。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西警分局東勢分駐所警員潘建嘉與安南派出所警員林益全，9日凌晨2時許執行巡邏勤務，行經東勢鄉新坤路時發現有一部機車行車不穩，仔細一看女騎士還未戴安全帽，原以為是酒後駕車，攔下後發現女騎士係因氣喘發作急就醫，警方立即以警車馳援送醫及時救命。

凌晨2時許警方執行巡邏，在新坤路時遠遠的看到一部機車速度忽快忽慢，相當危險，員警一度以為是酒後駕車危險駕駛，立即上前攔查，沒想到41歲的吳姓女騎士未戴安全帽，上氣不接下氣說「我的氣喘發作，藥吃完了，我要去醫院。」

警員見狀原想連絡救護車到場協助，但看到女子呼吸越來越弱，臉色發白好像隨時會暈倒，擔心有生命危險，馬上扶她坐上警車就醫，警方沿途鳴警笛，在12分鐘後到達醫院，及時搶救生命，婦人到院後頻頻道謝，感謝巡邏警察的機警與熱心，及時協助送醫，在千鈞一髮之際保住性命。

台西警分局長黃念生表示，員警積極敏捷發現異狀，能在民眾危急時伸出援手，化險為夷，提醒民眾，家中的常備藥要隨時補充，身體狀況有異狀要趕快就醫，必要時可尋求相關單位協助，避免疏忽危及生命安全。

▲警員巡邏行經新坤路時發現女騎士行車不穩，原以為是酒駕，攔下後發現是因氣喘發作需緊急就醫，立即以警車馳援送醫及時救命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員巡邏行經新坤路時發現女騎士行車不穩，原以為是酒駕，攔下後發現是因氣喘發作需緊急就醫，立即以警車馳援送醫及時救命。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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