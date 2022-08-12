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美CDC最新防疫指南　建議「取消」社交距離和隔離

▲▼美國疫情,美國紐約,口罩,新冠疫情,世界疫情。（圖／路透）

▲美國CDC更新防疫指南，建議取消居家隔離、保持社交距離等限制性措施。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疾病控制與預防中心（CDC）11日更新了新冠肺炎防疫指南，不再建議隔離、保持社交距離等措施，學校與企業不必要求密切接觸者進行隔離，因為有95％的美國人口都已接種過疫苗、染疫或兩者兼具。未來的防疫重點將優先考慮預防重症，強調及時接種疫苗與抗病毒治療等。

根據《紐約時報》報導，美國CDC不再建議民眾與他人保持6英尺以上的社交距離，也簡化了企業等各個機構複雜的接種認定規則，不再區分哪些人已經接種了最新的疫苗、哪些人沒有接種。另外，學校與企業也不必要求接觸者自主隔離。病毒接觸者無論是否接種過疫苗，都無須居家隔離，但應戴口罩10天，並在第5天進行篩檢。

報導指出，新版防疫指南針對社交距離與隔離等措施做出重大改變，而這些措施過去曾導致美國多數地區意見兩極化，而且許多美國人一段時間以來早已放棄這些限制。CDC流行病專家Greta Massetti表示，「我們知道COVID-19會持續下去。由於接種疫苗與經歷染疫，人群已提高免疫力，加上我們現有許多保護人們免受重症死亡的方法，使我們（相較過去）立足於不同之處。」

▲▼新冠疫苗追加劑。（圖／路透）

▲CDC表示，未來仍會繼續宣傳及時接種疫苗以保護人們免受嚴重疾病、住院和死亡的重要性。（圖／路透）

報導稱，CDC將防疫重點擺在優先考慮預防重症，強調疫苗接種與其他預防措施的必要性，例如抗病毒治療與保持空間通風。關於口罩的防疫方針則沒有改變，仍然建議民眾在高染疫風險的室內戴上口罩。至於確診者應該居家隔離至少5天，中重症或免疫功能低下者應延長隔離至10天，服用抗病毒藥物Paxlovid後出現反彈而再次驗出陽性者，則應重新進行隔離。

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