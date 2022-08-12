有500萬隨到隨換　洗腎患者傻了！她揭柬埔寨詐騙「最殘酷1事」

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「柬埔寨淘金」暗黑真相曝光後，國人才知道，原來所謂到國外賺高薪是誘惑，換來的恐怕是慘無人道的虐待，被騙錢、毆打已經算輕度傷害，重則被性侵、摘取器官。不過，摘取的器官要用來做什麼？對此，聯合會計事務所顧問王寶華就點出1件殘酷事實，「沒有買賣就沒有殺害」，直呼這是不能說的秘密。

「關於台人大量被騙去柬埔寨，甚至活人取器官的案件，我只能說：『沒有買賣就沒有殺害』。」王寶華在臉書發文，說她認識一個洗腎患者，排隊10年都等不到腎臟，有朋友就介紹對方去泰國換腎，「500萬包括全部。聽說來源充足，隨到隨換。」

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洗腎患者得知後，就一直在猶豫，「他說，心裡很清楚，這些腎的來源一定是不法的。換了腎臟活下來，但是有可能過不了自己良心那一關。但是在台灣遙遙無期等不到，只有死路一條。」換句話說，既然台灣有人收到掮客接洽，那患者得到的腎臟，有極高機率就是被騙去的受害者器官。

另外，一句「500萬包括全部，聽說來源充足，隨到隨換」相當殘酷，因為對詐騙集團來說，只要把人騙去，摘取器官後就可以賺一大筆錢，也間接解答為何要大量地騙華人到柬埔寨、緬甸、泰國等國家。王寶華最後直嘆，「台灣有多少本來在排隊的人，默默地到國外換了腎臟回來的。這些人數有多少？也許這就是不能說的秘密吧！」