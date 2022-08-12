「我逃回台灣了」他成功脫離柬埔寨！　眾人一看笑歪：求後續

▲原PO說自己從柬埔寨逃脫回台灣了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著一齣齣「柬埔寨淘金」悲劇傳出，很多人才知道，被騙去後還能回來的機率極低。卻有網友在臉書「爆廢公社」貼出LINE對話截圖，曝光自己成功逃回台灣，關心著傳來訊息的女子「妳呢？」結果仔細一看，許多人都笑翻，「有後續嗎？坐等續集」、「別這樣啊，這太地獄了」、「再說她都要哭了。」

一位男網友11日在臉書「爆廢公社」貼出對話截圖，只見他收到一個陌生訊息，對方的大頭貼是女性，帳號名稱叫「葉子」，似乎是要加他的LINE好友，開頭則傳「嗨嗨 在嗎……？」「不好意思……我不知道怎麼會有你的好友……上個禮拜把手機拿去送修，結果拿回來就出現了……想說先問看看你知不知道是什麼情況……」

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▲原來他只是在應付另一種詐騙集團。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看到後就回覆，「我們在柬埔寨認識的，妳忘了？」接著還關心，「我逃回台灣了，妳呢？」原來是男網友一眼看破對方是詐騙集團，索性見招拆招，沒想到「葉子」就不讀不回了，讓原PO文中直怨，「欸！妳自己加我好友的，我要跟妳套關係，妳卻又不回我」，直嘆「果然女人心海底針。」

截圖還被爆料公社粉絲專頁轉傳，開玩笑仿對方語氣發文，「嗨嗨～妳還在柬埔寨嗎？」讓不少網友笑翻，「女：居然比我還早找到替死鬼，你怎麼找的」、「你第一句話就讓她崩潰了……還怎麼聊下去」、「眼淚就流下來了」、「等續集」、「你逃回台灣了，我還留在柬埔寨繼續騙人」、「應該落入台版柬埔寨了」、「有後續嗎？坐等續集！」