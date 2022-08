女護士高速闖紅燈連撞5車奪6命　害23歲孕婦「胎兒扯出子宮」慘死

▲女護士闖紅燈車禍,造成多輛車起火6人死亡。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯上周發生一起嚴重車禍,37歲女護士林頓(Nicole Lorraine Linton)因為高速闖紅燈,凶猛撞上其他車輛造成6人死亡9人受傷。驗屍官指出,其中一名死者是23歲孕婦萊恩(Asherey Ryan),嚴重撞擊導致腹中胎兒被扯出子宮,一屍兩命。

來自德州休斯頓的女子林頓,4日駕駛車輛高速闖紅燈,在十字路口撞上附近5輛轎車,導致其中3輛車當場起火燃燒。23歲孕婦萊恩當時與男友萊斯特(Reynold Lester)帶著11個月大兒子,預計前往醫院進行產檢,沒想到恐怖車禍導致她一家四口全數死亡。

林頓被控6項謀殺罪,調查後發現她已是累犯,至少13起交通事故均與她有關,包含2020年她在一起交通事故中2車相撞,2013年、2016年也曾發生撞車紀錄,由於體內沒有檢測到酒精與毒品反應,目前仍不清楚她撞車的原因,案件正在調查中,將有可能面臨最高90年刑期。

