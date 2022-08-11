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女護士高速闖紅燈連撞5車奪6命　害23歲孕婦「胎兒扯出子宮」慘死

女護士高速闖紅燈連撞5車奪6命　害23歲孕婦胎兒被扯出子宮慘死。（圖／翻攝自Twitter）

▲女護士闖紅燈車禍，造成多輛車起火6人死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯上周發生一起嚴重車禍，37歲女護士林頓(Nicole Lorraine Linton)因為高速闖紅燈，凶猛撞上其他車輛造成6人死亡9人受傷。驗屍官指出，其中一名死者是23歲孕婦萊恩(Asherey Ryan)，嚴重撞擊導致腹中胎兒被扯出子宮，一屍兩命。

來自德州休斯頓的女子林頓，4日駕駛車輛高速闖紅燈，在十字路口撞上附近5輛轎車，導致其中3輛車當場起火燃燒。23歲孕婦萊恩當時與男友萊斯特(Reynold Lester)帶著11個月大兒子，預計前往醫院進行產檢，沒想到恐怖車禍導致她一家四口全數死亡。

林頓被控6項謀殺罪，調查後發現她已是累犯，至少13起交通事故均與她有關，包含2020年她在一起交通事故中2車相撞，2013年、2016年也曾發生撞車紀錄，由於體內沒有檢測到酒精與毒品反應，目前仍不清楚她撞車的原因，案件正在調查中，將有可能面臨最高90年刑期。

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車禍洛杉磯護士Nicole Linton Asherey Ryan北美要聞闖紅燈

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