獨／台女皮皮現身！揭7天轉賣4次「電擊+性侵」　柬埔寨如詐騙煉獄

記者朱祖儀／綜合報導

近來國人被詐騙集團以高薪拐騙至柬埔寨的事件頻傳。一名受害者「皮皮」透露，當初被朋友用話術騙到柬埔寨，之後7天內被轉賣了4次，都不被當人看，可是也不敢報警，因為當地警察貪污很嚴重，即使報警也會被抓回去，目前仍有其他台灣人在當地被當成「血牛」。

皮皮接受《ET午間新聞》訪問，透露先前朋友告訴她說有高薪工作，比台灣薪水還要高好幾倍，她一開始有點懷疑，但對方在1個月時間內不停用話術騙她，強調國外幣值本來就不一樣，也不會沒收護照、包吃包住、不會限制人身自由等。因為當時疫情狀況嚴重，在台灣賺不到什麼錢，她想為了小孩拚一下，最後才會決定過去，但到當地卻一切變了調。

▲皮皮現身透露在柬埔寨的經歷。（圖／ET午間新聞）

皮皮表示，剛落地時不會沒收護照，但她是被人押著上車載到西港的，從金邊機場開車過去差不多要4小時，因為那邊沒有網路不能求救，到了公司護照也被拿走了。接著詐騙集團就會攤牌說，「我是人頭，你就是被賣了，進來了就出不去了」，要再騙5、6個人過來，不然就要叫家人拿錢贖人，她當下非常焦慮，但一反抗就會被電擊棒攻擊，被電暈後還會被銬起來打。

皮皮也說她在7天內被轉賣4次，但過程中完全不知道，是在睡覺的時候突然被叫起來收拾行李，接著就被載到別的園區轉賣，當時有被毆打、性侵，但不敢求救警察，因為當地貪污很嚴重，警察的薪水很低，一個月大約只有2、300元美金（約新台幣6000-9000元），「他們（警察）手上拿iPhone，拿著這麼高端的手機，肯定有跟詐騙集團合作」，有大陸男生報警4次都被抓回來，所以大部分的人都不敢報警。

▲皮皮分享在柬埔寨的過程。（圖／ET午間新聞）

皮皮也透露園區內很大，有醫院、商店、KTV等，但他們都是被限制在一間小房間內，要把業績做起來才可以自由進出。而她最後是求助YouTuber「好棒Bump」才獲救，因為對方會幫忙聯繫反詐騙組織，再合作一起找柬埔寨當地的省長和秘書長來營救，也幸好她在最後一間公司拖時間，否則如果又被轉賣就逃不掉了。

最後皮皮指出，除了她以外，還有3名台灣人也被騙到柬埔寨，其中1人已經被虐死，還有1個被電擊棒凌虐到精神異常，被丟到機場才被救回來，最後一個人則還在被轉賣當中。