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屍體放殯儀館2周恐怖腐爛　親友喪禮目睹女「眼睛跑出蛆蟲」嚇壞

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一個家庭控訴殯儀館保存屍體不當，導致42歲女子雷吉娜(Regina Christophe)舉行喪禮時屍體嚴重腐爛，不但傳出恐怖屍臭，還有蛆跑出她的眼睛，整張臉看起來就像是融成一團的泥怪，恐怖畫面嚇壞家人。

死者家屬控訴，42歲的雷吉娜6月24日逝世，法醫完成驗屍後，遺體28日移交至麥克馬納斯殯儀館(McManus Funeral)，便一直保存在殯儀館中，然而家屬7月9日舉行喪禮時卻目睹慘不忍睹的恐怖場面。

死者母親Chantal Jean表示，女兒當時看起來宛如怪物，「她的臉好像塌了，不但皮膚像被火燒一樣融化，還有蛆從她的眼睛跑出來，最後儀容看起來像是棺材中的怪物，就連動物都能獲得比我女兒待遇更好的喪禮」。

律師羅伯森(Kurt Robertson)控訴，有證據顯示，死者遺體根本沒有作防腐處理，才會導致其在2周內嚴重腐爛，由於儀容看起來太可怕，家屬當下只能阻止死者2名年幼女兒不要看到媽媽悽慘的模樣，「她看起來根本不像人，比較像一個泥怪」。家屬希望殯儀館能還他們一個公道，目前殯儀館尚未發表回應。

▼喪禮當天，親友被棺木內的恐怖景象嚇壞。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼棺木。（圖／達志／示意圖）

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