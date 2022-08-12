深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」喊拼了：迎財富自由

▲還是有人打卡飛往柬埔寨。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著「柬埔寨淘金」真相爆出，許多人才驚覺是高薪陷阱，警方也在機場架設告示牌，呼籲國人別再上當，沒想到似乎還是有人堅信「月薪30萬」！就有網友分享幾張照片，只見拍攝者拍下護照封面，說自己要為夢想衝刺，「迎向財富自由人生」，上方還打卡目的地「柬埔寨」，讓一票人直搖頭。

有網友在「●【爆廢公社公開版】●」分享照片，可以看到拍照的人先是貼出中華民國護照，打卡目的地是柬埔寨，下面還有一段自我激勵文，「為了夢想衝刺，懂的人都懂，沒出過國的井底之蛙不用在那邊酸，主管說會幫忙保管手機跟護照，私訊暫時不會回。」最後還下了好幾個hashtag，「#柬埔寨工作」、「#月薪30萬」、「#勇敢拼了」、「#脫離舒適圈」、「#翻身計畫」、「#迎向財富自由人生」。

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▲拍攝者表示，這是他的「翻身計畫」。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

此外，還有一張搭飛機視角照，「剛剛在飛機上拍的」；最後一張則是飯店外觀截圖，「剛到飯店，這是今晚下榻的地方，等等手機幹部會收走，剩下的晚點工作有空檔再回」，然後又是一個hashtag「#柬埔寨gogogo」。

▲▼接連幾張照片，讓網友看傻眼。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

看到照片後，網友們直搖頭，「不是脫離舒適圈。 而是 脫離人世間」、「月薪30萬？你知道你值至少90萬嗎」、「笑你回不來。」不過，更多人覺得應該不是真的，「太假了吧？這個用截圖的」、「都是抓圖來洗讚數的吧」、「這幾天都是這類的跟風文」、「照片不就網路抓就有嗎？」

另外，本站10日就曾報導《妹子下飛機！他驚「大量年輕人柬埔寨機場打卡」完蛋了 真相曝光》，有網友發現，臉書近期狂跳柬埔寨機場打卡文，發文者還高調直呼，「為了生活拚一把、失魂落魄你不陪，東山再起你是誰」等標語。

看到這類文，不少人都質疑是反串，「今天滑臉書很多一樣的文耶，大家是不是都複製貼上想開玩笑，但是這種玩笑，在關心你的朋友眼中不好笑」、「這幾天是流行哏文，不是真的去。」但也有網友擔心這是一種手法，「這是故意貼出來，要騙那些半信半疑的人」、「這詐騙集團發的啦」、「看就知道員工打卡，要繼續騙人。」