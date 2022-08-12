「我被綁了，救命」朋友深夜定位柬埔寨求救　下秒笑回1句網全怒

▲近來有許多人被騙到柬埔寨。（示意圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

近來台灣人被拐騙到柬埔寨當詐騙集團的事件頻傳，沒想到竟有人拿來開玩笑。一名網友透露，深夜突然接到朋友傳來的求救訊息，說被綁到柬埔寨了，需要3個人來付贖金救援。但正當他在焦急的時候，對方卻回「你及格了」，說這只是狀況演練而已，讓他當場傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，睡前在滑手機的時候，收到國中同學傳訊息來求救，只見對方定位在柬埔寨，並說「救我…我被綁了，現在只能偷用手機求救，救命」，讓他看了一頭霧水，詢問「幫你報警？」但對方表示不能夠報警，自己人在柬埔寨，需要召集3個人到金邊機場付贖金才能被釋放，共需要1.2萬元美金（約新台幣36萬元）。

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▲▼深夜接到朋友的求救訊息。（圖／翻攝自Dcard）

國中同學也說，因為搭計程車時沒注意到司機開的路線，之後又喝了對方給的水，醒來就在柬埔寨了，目前被關在車上。原PO為了小心起見，問了許多只有2人才知道的答案，終於確認了是本人，隨後就說「不能報警，我怎麼幫你？我沒有錢，其他都行」，對方表示，「我匯錢給你買機票來柬埔寨，然後你再找2個人一起來」，他表示辦不到，「我只幫我能幫的」。

沒想到下秒國中同學才說，這段對話只是在玩而已，「我以為你在陪我玩，最近柬埔寨詐騙案層出不窮，總是來得猝不及防，誰也想不到誰會在半夜被深交多年的朋友破防，狀況演練，你及格了」。原PO看了當場傻眼，表示自己差點就真的報警了，「這故事告訴我們，早點睡覺，才不會有半夜差點飛去柬埔寨救人的問題」。

▲朋友說自己是在開玩笑。（圖／翻攝自Dcard）

但不少人都認為這個玩笑不妥當，「太白目，我隔天會去打人」、「真的白癡，他喜歡這樣騙人 ，哪一次他真的被綁架也不意外，因為他喜歡騙，他是不是吃飽太閒，真的是放羊的小孩」、「我覺得很北爛，我會當場斷聯，用這種方法測試有夠白目」、「這種低能朋友直接絕交，這種事是可以開玩笑的嗎」。