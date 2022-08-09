單親兒罹癌！前夫「包5000探望」從此消失　孩1舉動讓她頓悟

▲並非每個孩子都能從原生家庭得到滿滿的愛與關心 。（圖／載自pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

雖然俗話說「每個孩子都是父母心中的寶貝」，現實卻並非每個家庭都如此幸運。日前，有名網友發文分享，一名丈夫外遇離婚後，從不負擔任何扶養費，直到母親發現孩子罹癌後，無法負擔龐大的醫藥費，選擇對前夫提告，誰料該名父親在探望一次後，便從此銷聲匿跡，前婆婆甚至質疑，「這病是媽媽遺傳？」

近日，有網友於臉書發文爆料，一名外遇的丈夫，在離婚後的五年期間，非但沒有來探望過孩子，而且還從沒給過前妻任何扶養費用。該名母親因為孩子得了癌症，考量到需要負擔龐大的醫藥費，加上僅憑她一人照顧能力有限，讓她十分無助，只能選擇對孩子的爸提告，希望能透過法院找到他。

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前夫知道孩子病情後，果真帶著前婆婆一同出現探望，並包了5000元紅包。令人氣憤的是，5年來從不過問的前婆婆，在得知孩子是因「基因突變」導致罹癌後，居然開始尖銳地質疑，是因為「媽媽的遺傳」導致孩子生病。

而在這次之後，前夫與前婆婆便再也沒有出現，母親多次嘗試聯絡前夫卻始終沒得到回應。直到父親節當天，孩子的情況急轉直下，離開了這個世界。該名母親想起，在那次婆婆探望時，孩子不斷地試圖歸還前婆婆給的紅包，她猛然頓悟，原來小孩都能感受到誰是真正在意、關心自己，並表示「永遠不會忘記今天這個父親節，孩子教會我的事情。」